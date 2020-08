Pyhästä paikasta mielenmaisemaksi

Maisema, jossa tietoisuutemme syntyy, kasvaa meihin kiinni. Me kiinnymme ja juurrumme siihen. Hannu-Pekka Björkman kuvaa osuvasti lapsuuden maisemia ja elämän kerrostumia Ylen Kutsuvieras -radio-ohjelmassa. Björkmanille lapsuuden maisema toimii eräänlaisena mielenmaisemana, kiinnittää paikkaan, johon voi vähintään mielikuvissa palata, ja jolle vertaista ei löydy muualta. Olen Björkmanin kanssa samaa ja eri mieltä.

Aloitin työni Turun kaupungin ja koko kirkon yhteisessä pyhiinvaellushankkeessa keväällä keskellä maailmanlaajuista kriisiä. Työ on uusi ja ensimmäinen Suomessa.

Poikkeustila pakotti keskittymään hetkeen ja tekemään tarmokkaasti töitä tietämättä millaiseksi tulevaisuus muotoutuisi. Kevään mittaan tilanne Suomessa rauhoittui, ja työ pyhiinvaelluksen parissa toi toivoa, iloa ja riemua merkillisen ajan keskellä. Uuden oppiminen ja yhdessä tekeminen ovat olleet tärkeitä eteenpäin vieviä voimia.

Mitä on pyhiinvaellus ja miksi se kiinnostaa ihmisiä tässä hetkessä? Pyhiinvaellus on ikivanha mutta samalla ajassa elävä perinne. Kautta aikojen ihmiset ovat kaivanneet pyhille paikoille ja tehneet matkoja niille. Matkalle motiivit ja merkitykset antaa vaeltaja itse. Kulkea voi jalan, pyörällä, meloen tai yhtä hyvin autolla, jos liikkuminen on haasteellista.

Ilmiössä yhdistyy luonto, kulttuurihistoria, irtiotto arjesta, liikkeelläolo ja pyhän äärelle asettuminen kokonaisvaltaiseksi keholliseksi kokemukseksi. Matkan pituus ei ole olennaista, sillä matkaa tehdään aina myös syvyyssuunnassa, sisäänpäin. Päämäärän ja matkan jännite on jatkuvasti läsnä.

Tänä keväänä koettu poikkeustila on vaikuttanut jokaiseen ihmiseen tavalla tai toisella. Se on murentanut itsestäänselvyyksiämme. Inhimillistä hätää, syventynyttä yksinäisyyttä, kadonnutta kosketusta, rikkinäisyyttä ja taloudellisia huolia.

Pyhiinvaellus herättää kysymyksiä, mistä olen tulossa, mihin menossa, mikä on oma paikkani. Olemassaolo, elämä, kuolema, merkitys ja merkityksettömyys. Kenelläkään ei ole valmiita vastauksia näihin kysymyksiin. Rajat näkyvän ja näkymättömän välillä ohenevat.

Pyhiinvaeltaja vaeltaa mysteerien maisemassa. Pyhä voi yllättää, tai se voi säilyä salaisuutena.

Syvyyssuunnassa tehty matka erottaa pyhiinvaelluksen mistä tahansa vaelluksesta. Vaelluksella hiljaisuus rakentuu luonnon äänistä, liikkeen rytmistä, tuulen huminasta, puheensorinasta ja kaupungin kaiuista.

Hiljaisuus luo tilaa kulkea vapaana ja huolettomana. Olla läsnä vaatimuksetta, pakottamatta ja suorittamatta. Kiireettömyys merkitsee myös sitä, että rationaalisen järkeilyn voi hetkeksi jättää sivummalle. Asiat yksinkertaistuvat.

Kosketus luontoon tekee hyvää henkisesti ja fyysisesti. Terve kokemus omasta pienuudesta muistuttaa elämän kokonaisvaltaisuudesta.

Kohtuullisuus on tämän ajan arvoista kallisarvoisimpia. Yhdessä vaeltaessa jakaminen nousee uuteen ulottuvuuteen. Vaelluksella jaetaan eväitä, hierotaan kulkemisesta kolottavia jalkoja, kerrotaan omaa tarinaa kipuineen, unelmineen ja onnistumisineen. Kulkiessa tittelit katoavat ja ihmisyys nousee pintaan.

Opiskelujeni ensimmäisinä vuosina löysin tieni retriittiin. Hyppy uuteen elämänvaiheeseen ei ollut yksiselitteisesti helppo. Kaipasin elämääni hiljaisuutta ja irtiottoa.

Muistan vieläkin elävästi tuon lokakuisen viikonlopun Rymättylän Tammilehdossa. Kirkkojärven näkymän, sumuisen ja väreilevän järvenpinnan, muuttoaan tekevät linnut, kaislikon ja suuren kiven, jonka pintaa katseellani kuljin. Ensimmäisestä retriitistäni muodostui sykäys polulle, jolla tänä päivänä kuljen.

Palaan Björkmanin ajatukseen lapsuuden maisemasta. Olen samaa mieltä siitä, että lapsuuteni hämäläinen metsämaisema toimii pohjana mieleni maisemalle, jolle voin rakentaa omaa kulttuurista ketjuani.

Olen kuitenkin eri mieltä siitä, että kaikista merkityksellisin maisema muotoutuu lapsuudessa. Vuosia myöhemmin vaeltaessani monesta pyhästä paikasta ja sen tunnelmasta on muodostunut itselleni tärkeä mielenmaisema, tila, johon voin juurtua. On armollista, että voimme itse määrittää mielenmaisemaamme. Björkman toteaa myös, että emootio elää maisemassa ja maisema on aina myös mielentila. En voisi olla enempää samaa mieltä.

Matka muuttaa meitä aina. Pyhiinvaeltamisen vähäeleisyydessä ja yksinkertaisuudessa on jotain, mikä saa muutosta aikaan. Parhaimmillaan vaellukselta voi löytää pyhän paikan läsnäolon, mielenmaiseman, jolle voi palata ammentamaan ajatuksissaan rauhaa ja syvyyttä yhtä aikaa tarttuen ja irtipäästäen.

Kirjoittaja on pyhiinvaellushankkeen projektipäällikkö.