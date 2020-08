Suomalaisten työpaikat turvattava

Kolme demariministeri maakuntamatkalla, täysin turha turistimatka🦍

Kaipolan paperintekijät eivät tarvitse selityksiä ja selityksiä vaan päätöksiä jolla estetään teollisuuden siirtyminen pois Suomesta. Katsotaan esim. Viroa siellä diesel maksaa alle euron, nääs sellu ja paperi siirtyy kuluttajalla vielä kumipyörillä. Yhteisöveroa ei Virossa ole. Tämä näkyy yritysten kykynä investoida Virossa. Suomessa yhteisövero tappaa yrityksen kyvyn ja motivaation investoida. Kolmanneksi Viron arvonlisävero on 20% ja pienet alle 50 tuhannen€ liikevaihtoa tekevät yritykset on vapautettu alvin maksusta. Suomessa maksat 24% alvit jo 15 tuhannen euron liikevaihdon jälkeen. No sitä saa mitä tilaa. Olen melko varma kun paperiliiton äijät ymmärtää aikuisen oikeasti miksi työpaikat lähtee alta niin järjen valo syttyy ehken myös valtionjoitajapuolueessa. (SDP) Historia tulee muistamaan tämän hallituksen siitä, että silloin Suomi syöksyi kaaokseen. Nyt on viimeiset viikot aikaa tehdä raju korjausliike jottei kansalaiset jalkaudu barrikadeille 👹👹

