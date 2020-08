Amazonian tuhot jatkuvat kiivaina

ALIO

Yhdeksän valtion alueelle levittäytyvä maailman suurin sademetsä Amazonia kattaa noin Länsi-Euroopan kokoisen alueen, jolla elää mahdollisesti jopa neljäsosa koko maapallon eliölajeista. Amazonian kasvillisuus ja maaperä muodostavat valtavan hiilivaraston, jonka säilyminen on ilmastonmuutoksen hidastamisen kannalta äärimmäisen tärkeää.

Sademetsäalue on myös maapallon laajin makean veden järjestelmä, joka turvaa vedensaannin laajoilla alueilla Etelä-Amerikassa.

Amazonian kulttuurinen monimuotoisuus ilmenee muun muassa alueen satojen alkuperäiskansojen tavoissa, tietotaidossa ja maailmankuvissa. Amazonian merkitys maapallon ilmaston, luonnon monimuotoisuuden ja ihmisen kulttuurisen monimuotoisuuden kannalta onkin kiistaton.

Etelä-Amerikan metsät ovat olleet ihmiskäytössä jo paljon ennen eurooppalaisten saapumista 1500-luvulla. Uusissa tutkimuksissa on selvinnyt, että sademetsäalueilla eli jo varhaisessa vaiheessa paljon aiemmin luultua enemmän ihmisyhteisöjä, jotka hyödynsivät metsää erilaisilla tavoilla.

Näille tavoille oli kuitenkin yhteistä se, että yleensä metsä säilyi metsänä. Sademetsät levittäytyivät tuolloin laajoina myös esimerkiksi nykyisten Brasilian, Ecuadorin ja Kolumbian rannikkoalueilla. Näistä lajistoltaan ainutlaatuisista ja rikkaista rannikkosademetsistä on nykyisin jäljellä vain voimakkaasti pirstoutuneet rippeet.

Paljon laajemman Amazonian sademetsän metsätuhot ovat painottuneet muutamaan viimeiseen vuosikymmeneen. Ne käynnistyivät laajamittaisesti 1980-luvulla, jolloin sademetsään raivatut uudet tiet mahdollistivat metsänraivauksen nopean laajenemisen ennestään koskemattomille alueille.

Media on nostanut esille erityisesti Amazonian metsäpalot, jotka liittyvät maanviljelyyn ja karjankasvatukseen. Näiden rinnalla metsiä tuhoavat ja muuttavat esimerkiksi arvopuihin kohdistuvat valikoivat hakkuut, kaivostoiminta, huumekasvien viljely, patohankkeet sekä öljyn ja kaasun hyödyntäminen.

Kaikkien näiden alojen liikuttamat rahamäärät ovat valtavia, ja ne myös työllistävät lukemattomia ihmisiä. Suurten taloudellisten intressien ja välttämättömän jokapäiväisen toimeentulon etsimisen muodostama pirullinen vyyhti nakertaakin ennen yhtenäistä sademetsäaluetta nopeasti.

Metsäpalot kiinnittivät kansainvälisen yhteisön huomion viime vuoden aikana. Metsä ei yleensä syty itsekseen, vaan se ensin raivataan, minkä jälkeen työ viimeistellään tulella. Palot jatkuvat alueella edelleen, vaikka median huomio on viime kuukaudet ollut toisaalla.

Amazonian metsäpaloja seurataan nykyisin lähes reaaliaikaisesti satelliittiseurannan avulla. Kuvien avulla on mahdollista todentaa aluetta tuhoava toiminta ja seurata tilanteen kehittymistä.

Yksi Amazonian metsäpaloja seuraavista tutkimushankkeista on MAAP (Monitoring of the Andean Amazon Project). Hanke julkistaa säännöllisesti kattavia raportteja Amazonian alueelta. Raportit perustuvat sateelliittikuvien avulla kerättyyn tietoon ja ovat verkossa vapaasti saatavissa.

Uusimman MAAP-raportin mukaan Brasilian Amazonian alueella on tällä palokaudella riehunut jo yli 350 laajamittaista paloa toukokuun lopulla havaitusta ensimmäisestä suuresta palosta lähtien. Nämä ovat keskittyneet jo raivatuille alueille, ja 96 prosenttia havaituista paloista on luokiteltu laittomasti sytytetyiksi. Huolestuttavasti osa paloista on riehunut myös luonnonsuojelualueilla ja alkuperäiskansojen hallitsemilla alueilla.

Kuluva vuosi on ollut Amazonian alkuperäiskansoille erityisen haastava. Yhdessä vaarallisesti leviävän koronaviruksen kanssa metsätuhot ja kaivostoiminta vaarantavat monin paikoin alkuperäiskansojen ihmisoikeudet.

Alueiden hallinnasta syntyvät konfliktit johtavat myös väkivaltaan ja esimerkiksi aktivistien murhiin. Nykytilanteessa on helppo ymmärtää historiallista ilmiötä, jossa moni Amazonian alkuperäiskansoista on päättänyt piiloutua mahdollisimman kaukaisille alueille.

Amazonian valtiot ovat vuosikymmenten saatossa osoittaneet myös olevansa kykeneviä suojelemaan metsiään ja joskus jopa tekemään uudistuksia, jotka parantavat alueen alkuperäiskansojen asemaa.

Talouskysymyksiä korostavat poliittiset kriisit sekä raaka-aineiden ja maataloustuotteiden maailmanmarkkinahinnat ovat silti toistuvasti näyttäytyneet tälle kehitykselle ongelmallisena tekijänä.

Vaikka kansainvälinen painostus saisi esimerkiksi Brasilian nykyisen hallituksen rajoittamaan meneillään olevaa metsänraivausta, ovat pitkän aikavälin ratkaisut tarpeen.

Niitä olisivat esimerkiksi sellaiset Amazonian valtioiden taloudellispoliittisten järjestelmien muutokset, jotka mahdollistaisivat siirtymisen luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen perustuviin elinkeinoihin. Näiden ei tulisi nojata raaka-aineiden viennin kestämättömään kasvuun ja siihen liittyvään alkuperäiskansojen elinalueiden kaventamiseen.

Erikoistutkija, dosentti Matti Salo (Luonnonvarakeskus) ja biodiversiteettitutkimuksen professori Ilari E. Sääksjärvi (Turun yliopisto) ovat tutkineet Amazonian aluetta jo 20 vuoden ajan. Heidän kirjansa Andeilta Amazoniaan (Otava) ilmestyi vuonna 2005. Salo ja Sääksjärvi kirjoittavat parhaillaan uutta kirjaa Amazoniasta.