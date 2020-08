Koronalomalla

Kesä on lyhyt ja pian loppumassa. Tämä ajatus alkaa painaa rintakehääni viimeistään siinä vaiheessa kun postilaatikko täyttyy mainoksista, joita jokaista koristavat ”back to school” -tekstit. Ilma voi olla vielä lämmin, mutta muutamat putoavat lehdet alkavat muistuttaa, että nyt on aika nauttia kesästä, jos vielä meinaa ehtiä.

Yleensä muistan kesän lyhyyden jo hyvissä ajoin kesäkuussa ja alan laatia listoja, mitä kaikkea haluan ehtiä tekemään, ennen kuin on liian myöhäistä. Joka kesä on ehdittävä tietysti mökkeillä, uida, tehdä sukulointikierros Itä-Suomeen, käydä kesäteattereissa, pihakirpputoreilla, kerätä ja pakastaa marjoja, käydä ainakin yksillä festareilla ja terassilla. Tietysti pitää myös grillata ja syödä ainakin uusia perunoita, mansikoita, jäätelöä ja muurinpohjalettuja.

Tänä vuonna kesän rajallinen aika on tuntunut erityisen painostavalta. Koska kevät meni koronaa pelätessä, kesää on todella odotettu. Tänä kesänä tuntuu, että moni on halunnut ottaa kesästä kaiken irti, sillä syksy voi tuoda taas koronakaranteenit tullessaan. Kesällä on päästy jälleen tapaamaan sukulaisia, terasseille ja matkustamaankin.

On ihanaa, että kesä on saatu viettää lomaa myös koronasta, ja tauti on pysynyt hallinnassa edes parin kuukauden ajan. Ilolla on kuitenkin kääntöpuolensa ja kaikki lomat loppuvat joskus. Koronan toinen aalto alkaa pikku hiljaa tulla Suomeenkin.

Elokuu on vielä kesää ja nyt on aika tehdä vielä viimeisiä kesäsuunnitelmia ennen syksyn pimeyttä. Loppukesän suunnitelmissa kannattaa kuitenkin olla maltillinen. Vaikka mieli tekisi nyt päästä festareille, kesäteattereihin ja matkustamaan ennen kuin kaikki ollaan taas kotona jumissa, itse aion ainakin vaihtaa suosiolla loppukesän tekemislistalta festarit oman pihan grillijuhliin, kesäteatterit puistopiknikiin ja matkustamisen luontoretkeilyyn.

Kirjoittaja on toimittaja.