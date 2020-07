Biopankkitutkimuksella kehitetään huomisen hoitoa

Auria Biopankin aineistolla on tehty jo noin 200 tutkimusta, joissa on selvitetty esimerkiksi syöpien hoitokäytäntöjä. Tutkimuksissa on myös tunnistettu aiemmin havaitsemattomia geenimuutoksia. Erään tällaisen tutkimuksen ansiosta sairaalassa on pystytty kohdistamaan potilaalle juuri hänen syöpänsä alatyyppiin sopivaa yksilöllistä hoitoa.

Vaikka tutkimus ensisijaisesti auttaa ymmärtämään sairauksien syitä sekä edistää uusien ja yksilöllisten hoitojen kehittämistä, olisi tärkeää jos tutkimus voisi auttaa myös potilaan hoidossa. Biopankkisuostumuksessa tiedustellaan yhteydenottolupaa, mikäli biopankkitutkimuksissa näytteestä analysoitaisiin tietoa, jolla voisi olla merkitystä sairauksien ennaltaehkäisyn tai hoidon kannalta.

Biopankkisuostumus mahdollistaa näytteen käytön laajasti erilaisiin tutkimuksiin. Käytännössä esimerkiksi suolistosyöpää sairastavan potilaan näyte todennäköisesti päätyy juuri suolistosyövän tutkimukseen. Kliinisen tiedon avulla voidaan selvittää esimerkiksi eri potilasryhmien välisiä hoitotuloksia ja verrata niitä näytteen biologisiin ominaisuuksiin tai potilaan genomiin. Tutkimuksissa kehitetään myös keinoälyyn perustuvia menetelmiä. On viitteitä siitä, että koneoppimismalleilla pystytään ennustamaan näytteen digitaalisesta kuvasta sellaista, mikä ei silmämääräisesti ole nähtävissä, kuten esimerkiksi taudin hoitovastetta. Näytteistä analysoidut tulokset palautuvat biopankkiin ja niitä voidaan hyödyntää tulevissa tutkimuksissa.

Näytteen luovuttaminen biopankkiin on arvokasta hoitoa tukevalle tutkimustyölle. Nykyiset lääketieteen hoidot perustuvat tutkimuksiin. Biopankin toiminnan tavoitteena on, että sieltä löytyisivät myös tulevaisuuden tutkimuksessa tarvittavat näytteet ja tiedot valmiina ja mahdollisimman laajasti eri sairausryhmistä.

Auria Biopankki on laajentamassa biopankkinäytteiden keräystä myös perusterveydenhuollon puolelle, jotta tutkimuksiin olisi käytettävissä entistä kattavammin alueen terveydenhuollon palveluja käyttävien henkilöiden näytteitä. Tämä toisi lisämahdollisuuksia kansanterveydellisesti merkittävien sairauksien, kuten sydän- ja verisuonisairauksien, diabeteksen, allergioiden sekä astman tutkimukselle, sillä niiden hoito tapahtuu paljolti perusterveydenhuollossa.

Biopankki tukee terveystieteellistä tutkimusta, jonka tavoitteena on väestön terveyden edistäminen, tautimekanismien tunnistaminen, sairauksien ehkäisy ja hoitojen kehittäminen. Biopankkiin kerätään biopankkisuostumuksen antaneiden henkilöiden biologisia näytteitä, kuten veri- ja kudosnäytteitä, sekä niihin liittyvää tietoa. Näitä luovutetaan korkeatasoisiin biolääketieteellisiin tutkimuksiin.

Auria Biopankki on Suomen vanhin sairaalabiopankki, jonka perustivat Varsinais-Suomen, Satakunnan sekä Vaasan sairaanhoitopiirit ja Turun yliopisto vuonna 2012. Suomessa on nyt 11 biopankkia, ja niiden toimintaa koordinoi Biopankkien osuuskunta FINBB.

Biopankkilaki säätelee biopankkien toimintaa. Erityisen tärkeää on huolehtia henkilöiden yksityisyydestä. Tietoa ei saa käyttää esimerkiksi rikostutkinnassa tai vakuutuksiin liittyvässä päätöksenteossa. Biopankki luovuttaa näytteitä ja niihin liittyviä tietoja tutkimukseen pääsääntöisesti koodattuna siten, ettei yksittäistä henkilöä voi tunnistaa.

Voit osallistua biopankkitoimintaan antamalla suostumuksen Auriaan. Hieman yli kymmenesosa alueemme asukkaista on jo antanut biopankkisuostumuksen.

Aurian sivustolle on koottu tietoa eri biopankkitutkimuksista. Suostumuksen antaneet saavat pyynnöstä tietää mihin tutkimuksiin omia näytteitä ja tietoja on käytetty. Me biopankissa jatkamme innolla työtämme korkeatasoisen tutkimuksen edistämiseksi ja biopankkitietoisuuden lisäämiseksi.

Kirjoittaja on Tyksissä toimivan Auria Biopankin johtaja.