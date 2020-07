Kirsi Turkki: Saarikon ratkaisu antaa vauhtia politiikkaan – päätös luvassa viimeistään elokuun alussa

Keskikesän politiikan keskustelu on keskittynyt EU:n huippukokoukseen ja sen tuloksiin. Oppositiolle hallituksen neuvottelutulos ei ole odotetusti kelvannut. Muutoin on ollut hiljaisempaa. Koronakevät puristi mehut monesta politiikan ammattilaisesta, ja lepo kesällä on ollut tarpeen. Somessa on näkynyt enemmän kotimaan lomailuun ja marjastukseen ja sienestykseen liittyviä kuvia kuin politiikan avauksia.

Heinäkuussa keskustelua viritti myös kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki, joka sai aikaan väittelyn ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta, kun hän Helsingin Sanomien haastattelussa kertoi kokoomuksen kannattavan ansiosidonnaista työttömyysturvaa kaikille työssäoloehdon täyttäville.

Viikon sisällä keskustelu virkistyy ainakin hallituspuolue keskustan riveissä. Vanhempainvapaalta 6. elokuuta tiede- ja kulttuuriministeriksi palaava Annika Saarikko (kesk) on luvannut ennen töihin paluutaan kertoa, lähteekö hän ehdolle keskustan puheenjohtajaksi. Puoluekokous järjestetään syyskuun alussa Oulussa.

Keskustan puheenjohtajaksi viime syyskuussa Kouvolassa valittu Katri Kulmuni käy jo täyttä höyryä puheenjohtajakampanjaansa, vaikka haastajaa ei vielä ole. Kulmuni petaa asemiaan, koska Saarikko on ainakin median tekemien kyselyjen mukaan ennakkosuosikki, jos hän vain lähtee kisaan mukaan.

Saarikon päätöstä on haastava ennakoida. Hän muutti perheineen keväällä Turusta syntymäkuntaansa Oripäähän edesmenneen isänsä suvun tilalle, jota kesän aikana on kunnostettu. Saarikossa riittää virtaa, ja hän on myös tottunut haasteisiin. Kokemusta on karttunut muun muassa keskustan varapuheenjohtajan tehtävästä ja kahden hallituksen ministerisalkuista.

Paineita ja toiveita keskustan puheenjohtajan nuijaan tarttumisesta Saarikolla on vähintään riittävästi. Kulmuni ei ole pystynyt nostamaan keskustan kannatusta. Puolue matelee mielipidemittauksissa alle 12 prosentissa, ja edessä ovat kevään kuntavaalit. Keskustassa on siis tilausta ihmeidentekijälle.

Muut puoluekokoukset sujunevat keskustaa rauhallisemmin. Pääministeri Sanna Marin (sd) valitaan elokuun loppupuolella lopulta myös sdp:n puheenjohtajaksi Tampereen puoluekokouksessa. Kilpailua ei ole näköpiirissä myöskään puoluesihteerin paikalle. Antton Rönnholm hakee jatkokautta sdp:n puoluesihteerinä. Varapuheenjohtajista sen sijaan äänestetään.

Kokoomuksen puheenjohtajalle Petteri Orpolle ei ole ilmaantunut haastajaa Porin puoluekokoukseen syyskuussa. Profiiliaan nostanut Elina Lepomäki tavoittelee puoleen varapuheenjohtajan tehtävää.

Vihreiden puoluekokous on ennakolta laimein. Se on etäkokous ja tärkein asia on uusi periaateohjelma.