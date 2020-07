Hyvä palvelu kuuluu myös puhevammaiselle

ALIO

Jukka on viisikymppinen aktiivinen mies, joka on sairastanut muutama vuosi sitten aivoverenkiertohäiriön. Sairastumisesta hänelle on jäänyt afasia, jonka vuoksi hän joutui jättäytymään eläkkeelle mieluisasta työpaikasta.

Jukka on lähdössä kauppahalliin hakemaan kalaa, ajatuksenaan valmistaa kalakeitto perheelleen päivälliseksi. Jukkaa jännittää, miten hän selviää kalatiskillä asioinnista. Löytääkö hän oikeat sanat oikealla hetkellä? Mitä jos suusta ei tulekaan yhtään mitään tai hän huomaa myyjän ilmeestä, että tämä ei selvästikään ymmärrä, mitä hän yrittää sanoa?

Suomessa on noin 65 000 ihmistä, joilla on eriasteisia puhe- ja kommunikointivaikeuksia. Osalla kommunikointivaikeudet ovat synnynnäisiä ja liittyvät esimerkiksi kehitysvammaisuuteen, autisminkirjon muotoihin tai kehitykselliseen kielihäiriöön.

Puhekyvyn ja kielelliset taidot voi aikuisiällä myös menettää, kuten Jukalle kävi. Afasiasta käytetäänkin ilmaisua aikuisiän kielihäiriö. Pelkästään afasia koskettaa tänä päivänä satojatuhansia aikuisia suomalaisia sekä heidän läheisiään.

Puhevammat eivät aina näy ulospäin. Jukan tapauksessakaan emme näe, millaisia vaikeuksia hänellä on asioiden kertomisessa. Hän tietää itse tarkasti, mitä haluaisi sanoa, mutta sanat eivät välttämättä tulekaan suusta ulos tai ne tulevat muussa muodossa kuin hän on ne ajatellut.

Koska puhuminen on vaikeaa, moni afaattinen henkilö jää helposti kotiin tai välttelee sosiaalisia tilanteita, joissa joutuu kohtaamaan muita ihmisiä. Arki ja osallistuminen vaikeutuvat monella tavalla. Kynnys lähteä apteekkiin, silmälasiostoksille, pankkiin tai harrastuksiin nousee.

Meillä kaikilla, toimimmepa sitten palveluammateissa tai kohtaamme muuten vain arjessa puhevammaisen henkilön, on velvollisuus vaikuttaa siihen, että kaikki tulevat kohdatuksi tasaveroisina yhteiskunnan jäseninä. Yksikin kokemus positiivisesta vuorovaikutustilanteesta voi auttaa puhevammaista henkilöä lähtemään toisenkin kerran hoitamaan asioitaan.

Miten voimme sitten kanssaihmisinä edesauttaa positiivisen kohtaamisen syntymistä? Tärkein asia, mitä puhevammaiset ihmiset meiltä toivovat, on pieni: anna aikaa ja puhu vähän hitaammin!

Afaattinen henkilö tarvitsee aikaa keskustelukumppanin sanojen prosessointiin sekä oman vastauksen miettimiseen. Riittää, että joko sanoin tai kehonkielellä välität viestiä, että ei ole mitään kiirettä ja koitetaan yhdessä selvittää asia.

Voit ottaa avuksi kynää ja paperia. Puhuttu asia häviää ilmaan ja siihen on vaikea palata. Kun asia on kirjoitettu tai piirretty paperille, puhevammaisen on helpompi tarttua kirjoitettuun tekstiin ja kommentoida sen avulla asiaa. Voit yliviivata paperilta vääriä arvauksia ja tehdä kirjoitettujen sanojen avulla yhteenvetoa keskustelusta, jotta päädytte molemminpuoliseen yhteisymmärrykseen. Käytä myös eleitä ja ilmeitä puheesi tukena.

Kaikista yrityksistä huolimatta välillä tulee tilanteita, että ette ymmärrä toisianne. Kerro se vastapuolelle rehellisesti, äläkä yritä näytellä. Huumori auttaa tässäkin, kuten niin monessa tilanteessa, ja voi laukaista ylimääräisen jännityksen molemmilta pois. Näin kommunikointi helpottuu.

Puhevammainen henkilö voi liikkua asioilla myös puhevammaisten tulkin kanssa. Puhevammaisten tulkkaus on maailman mittakaavassa ainutlaatuinen lakisääteinen palvelu, joka on valitettavasti aivan liian vähän käytetty.

Tulkkaus mahdollistaisi tai tekisi helpommaksi monen puhevammaisen henkilön asioinnin ja esimerkiksi harrastuksissa käymisen. Jokaisella puhevammaisella henkilöllä on oikeus hakea Kelalta tulkkauspalvelua riippumatta puhevamman asteesta tai iästä.

Tulkki on mukana kommunikaation mahdollistajana tai hän voi olla mukana vain varmistamassa ja antamassa taustatukea, jotta puhevammainen selviytyy asiointireissuista. Muista kohdistaa huomio puhevammaiseen henkilöön, vaikka hän asiointitilanteessa hakeekin tulkilta kommunikointitukea.

Keväisen poikkeustilan aikana digiloikkaa on otettu monella suunnalla ja useat palvelut ovat siirtyneet verkkoon. Puhevammaisilla henkilöillä asioiminen verkon kautta voi olla vaikeutunutta lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksien vuoksi.

Viime vuosina verkkopalveluiden saavutettavuuteen on onneksi alettu kiinnittää huomiota, kun saavutettavuusdirektiivit ja -vaatimukset ovat astuneet voimaan. Puhevammaisten henkilöiden, mutta myös meidän kaikkein asiointia helpottaa esimerkiksi se, että asiat on verkkosivuilla esitetty selkokielisesti ja sivuilla on helppo liikkua ja löytää asioita.

Palataksemme Jukkaan ja kalaostoksille, hänen asiointinsa sujui hyvin. Kalakauppiaasta on tullut luottomyyjä Jukalle. Täällä hän asioi päästyään sairastumisen jälkeen pitkästä aikaa liikkeelle. Jukka kokee, että häntä kohdellaan hyvin, vaikka alkuun olikin vaikeuksia molemminpuolisessa ymmärtämisessä.

Kaiken varalta Jukalla on taskussa afasiakortti. Jos sana ei tulekaan ulos sellaisena kuin haluaa tai suusta ei tule mitään, korttia näyttämällä hän voi kertoa keskustelukumppanille, että hänellä on afasia, annathan aikaa.

Kunhan poikkeustilan rajoitukset poistuvat, haluan kannustaa puhevammaisia käyttämään palveluita ja liikkumaan asioilla. Tällä tavoin kanssaihmiset oppivat, miten parantaa palveluita ja omaa käytöstä niin, että kaikki tulevat tasaveroisesti kohdatuiksi.

Haluan myös rohkaista kaikkia kohtaamaan ihmisen, jolla on vaikeuksia ilmaista itseään puheen avulla. Et voi kuin yllättyä positiivisesti!

Kirjoittaja on Aivoliiton Kommunikaatiokeskuksen Juttu-tupa-verkoston vastaava suunnittelija.