Koronan varjossa toisenlainen pandemia

Pandemiaan liittyneet eristystoimet lisäsivät lähisuhdeväkivaltaa. Tilanteet saattoivat kärjistyä myös perheissä, joissa ei aikaisemmin ole ilmennyt väkivaltaa tai sen uhkaa. Koska väkivaltaan liittyy kokemuksina häpeää ja syyllisyyttä, kyseessä on piilossa oleva epidemia, josta näemme ainoastaan jäävuoren huipun.

Ilmiö on maailmanlaajuinen. Kiinassa, Espanjassa ja Yhdysvalloissa on Covid-19-aikana raportoitu enemmän perheväkivaltaan liittyviä yhteydenottoja poliisiin kuin yleensä.

Vaikka Suomi on nimitetty jo useamman kerran maailman onnellisimpien maiden joukkoon, väkivaltatilastomme eivät tue tätä nimitystä. Lähisuhdeväkivalta on yleinen ja vaikeasti tavoitettava kansanterveysongelma.

Lähisuhdeväkivallaksi kutsutaan perheenjäseniin tai muihin läheisiin ihmisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Se voi olla fyysistä, psyykkistä, seksuaalista tai taloudellista. Tekijänä voi olla uhrin nykyinen tai entinen kumppani, perheenjäsen tai muu läheinen ihminen.

Käsite on laajempi kuin perheväkivalta tai parisuhdeväkivalta. Lähisuhdeväkivallan muita muotoja ovat eron jälkeinen vaino ja kunniaan liittyvä väkivalta. Sen taustalla on ihmisoikeuksia rikkova käyttäytymismalli, jolle on ominaista kontrollin ja vallankäyttö. Kokijana on useimmiten nainen.

Raporttien mukaan vajaa viidesosa parisuhteessa olevista on kokenut jonkinlaista väkivaltaa parisuhteensa aikana.

EU:n Istanbulin sopimuksessa ja Suomen seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelmassa esitetään kehittämis- ja toimenpidesuosituksia lähisuhdeväkivallan torjumiseksi ja siihen usein liittyvän seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ehkäisemiseksi.

Väkivallan kaava on usein ennustettava ja itseään sykleissä toistava. Väkivaltaisen parisuhteen varoitusmerkkejä ovat suhteen nopea ja intensiivinen alku, uhrin vieraantuminen ystävistään ja harrastuksistaan sekä uhrin jatkuva epämääräinen paha olo, jonka syytä hän ei tiedä.

Tekijä toimii usein systemaattisesti uhrin nolaamiseksi ja vähättelemiseksi toisten edessä sekä käyttäytyy kaksijakoisesti. Uhri kokee tilivelvollisuutta tekijälle, pyytelee toistuvasti anteeksi ja on varuillaan. Tekijä ei usein kestä lasten ääniä tai hän voi olla julma lemmikkieläimille.

Lopulta uhri ei enää jaksa pitää huolta itsestään. Voipuneena hänen on vaikea saada apua ulkopuolelta tai voimaantua itse auttamaan itseään.

Lähisuhdeväkivalta aiheuttaa uhreille pitkäkestoisia terveysvaikutuksia, jotka lisäävät terveyspalveluiden käyttöä ja niihin liittyviä kustannuksia. Fyysisten seuraamusten ohella väkivalta voi aiheuttaa psyykkisiä ja psykosomaattisia oireita.

Perheessä koettu väkivalta koskee usein myös lapsia. Tutkimusten mukaan lapsuuden aikainen altistuminen lähisuhdeväkivallalle, hyväksikäytölle ja laiminlyönneille on yhteydessä lukuisiin aikuisiän lääketieteellisiin ja terveydellisiin ongelmiin. Tämä lapsen kokema toksinen stressi aiheuttaa pysyviä muutoksia aivojen rakenteessa, hormonaalisen järjestelmän toiminnassa sekä immuunisysteemissä.

Varhaiset kokemukset altistavat myös uusille traumakokemuksille ja uhriksi joutumiselle aikuisiällä. Lähisuhdeväkivallan kustannuksiksi on Suomessa arvioitu 90 miljoonaa euroa vuodessa.

Lähisuhdeväkivaltaa seulotaan erityisesti neuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa. Seulontaa tulisi kuitenkin tehostaa terveydenhuollon palvelujen eri portaissa, myös erikoissairaanhoidossa. Uhrien tietoisuutta väkivallan monista muodoista, saatavilla olevasta avusta ja traumasta toipumisesta tulisi lisätä.

Tyksin Naistenklinikalla seulotaan lähisuhdeväkivaltaa esitietolomakkeen kahdella kysymyksellä. Poliklinikan hoitajat on koulutettu antamaan lisätietoa tahoista, joista voidaan hakea apua, tai akuutissa vaaratilanteessa ohjaamaan potilas turvan piiriin. Resurssien puutteessa olemme käyttäneet onnistuneesti kolmannen sektorin laadukkaita toimijoita hoitopolkumme osana. Yhteistyö on tärkeää.

Tunnistitko itsesi joko uhrina tai tekijänä? Hae rohkeasti apua esimerkiksi Turun ensi- ja turvakoti ry:n lähisuhdeväkivaltatyö Pilarista, rikosuhripäivystyksestä tai valtakunnallisesta auttavasta puhelimesta Nollalinjasta.

Kirjoittaja, LT ja naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, työskentelee Seri-tukikeskuksessa Tyksin Naistenklinikalla.