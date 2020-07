Marjo Oikarinen: Normaaleja ihmisiä -sarja ja koronan ja brexitin vaikutukset ovat riipaisseet tänä kesänä meitä vanhempiakin

Tyttö saa kiitettäviä arvosanoja, mutta se ei ole sama asia kuin pärjääminen hyvin koulussa. Pärjäämiseen tarvitaan sosiaalista hyväksyntää, jonka voi ansaita vain olemalla normaali. Pitää osata vastata opettajalle ja kavereille oikealla tavalla, sulautua joukkoon, olla ajattelematta liikaa – olla suosittu.

Jossain vaiheessa tyttö oppii. Siihen tarvitaan epävarmaa rakkautta, vetäytymistä yksinäisyyteen, ympäristönvaihdosta, ulkonäön tiedostamista. Ja lopulta tuuria.

A) Minä? B) Lapseni? C) Normaaleja ihmisiä -sarja?

Kaikki vastaukset ovat oikein. Jossain vaiheessa nuoruus on lähes jokaiselle tuskaa.

Nuorena olemisen kaavaa on vaikea hahmottaa ennen kuin jälkeenpäin. Helpointa on tuntea kokonaisvaltaista ymmärrystä ja kirpeänsuloista haikeutta katsomalla koskettavaa tv-sarjaa. Tänä kesänä se on ollut irlantilainen Normaaleja ihmisiä, jonka ahmin hetkessä Yle Areenasta, kuten niin monet muutkin.

"Aikuiset tykkää katsoa nuorista kertovia sarjoja ja elää niiden kautta omaa nuoruuttaan", hymähti parikymppinen, kun hehkutin lukioikäisistä yliopisto-opiskelijoiksi kasvavien Mariannen ja Connellin tarinaa.

Ehkä. Mutta ennen kaikkea nuoruutta on kaunista katsella kotisohvalta ja tuntea olonsa turvalliseksi. Ohi on, valinnat tehty ja niillä mennään.

Vähintään yhtä raastavaa on katsella tosielämän draamaa, kun omat ja muut nuoret etsivät paikkaansa. Koronakeväänä ja -kesänä se on ollut vielä traagisempaa kuin muulloin.

Ensin ylioppilaskirjoituksia aikaistettiin, sitten lakkiaisjuhlat siirrettiin syksyyn. Pääsykokeita muutettiin nopeassa tahdissa etäkokeiksi, todistuskiintiöitä kasvatettiin lennossa. Jos onnistuit kirjoituksissa, olit voittaja. Jos et, sori. Kesätyöpaikkakin on ollut lähes lottovoitto.

Viikko viikolta on tullut tuloksia pääsystä ensin kokeisiin ja sitten oppilaitoksiin. Olen iloinnut ja pettynyt nuorten saamista tiedoista. Olen tuntenut syyllisyyttä, kun en neuvonut tarpeeksi. Olen opetellut hellittämään ja päästämään irti: äiti ei voi kannatella ikuisesti.

Tällä viikolla uutiset kertoivat, että opiskelijavaihtoon ei välttämättä pääse ja brexitin takia lukukausimaksut Britanniassa nousevat pilviin.

Moni on haaveillut pitkään opiskelusta ulkomailla. Voi olla, että tämän vuoden ylioppilaat ja lukiota jo käyvät ovat väliinputoajia. Kun tilanne taas muuttuu, vuorossa ovat uudet ikäluokat.

Kun muutakaan ei voi, arvuuttelemme lasteni kanssa Normaalien ihmisten Mariannen ja Connellin jatkoa. Onnistunut nuortensarja yhdistää sukupolvia, kuten norjalainen Skam teki muutama vuosi sitten.

Veikkaanpa, että Trinity College Dublinissa saa aikaisempaa enemmän hakemuksia ulkomailta.