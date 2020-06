Samaan suuntaan ajattelen

On mielestäni järkyttävä ajatus, että historia säännöllisin väliajoin siivottaisiin kaikesta rumasta ja pahasta. Kun vuosikymmenten tai jopa -satojen mittaan on pikku hiljaa edistytty historian objektiivisuudessa ja monipuolisuudessa, nyt moni haluaa ottaa takapakkia. Miten voimme oppia mitään historiasta, ellei siitä saa puhua - siitä kaikesta, ei vain kivoista ja uljaista asioista? Liian kauan historia oli nimenomaan voittajien historiaa, eikö siitäkään mitään opittu?



Olen myös samaa mieltä siitä, että jos karsimaan ruvetaan, ei jäljelle jää mitään. Esim. useimmilla etelävaltioiden varakkailla oli jossain vaiheessa orjia - olipa aikanaan muuten pohjoisvaltiolaisillakin. Jos sieltä siis vaietaan kuoliaaksi kaikki orjanomistajat, vaietaan saman tien lähes kokonainen alakulttuuri. On tärkeää, että afroamerkkalaisetkin saavat vihdoin äänensä kuuluviin historiassa, mutta onko siksi toisen osapuolen kokonaan vaiettava? Yhdenlaisesta yksipuolisuudesta toisenlaiseen?



On myös tärkeää ja itsestäni mielenkiintoista, että myös pahaksi koettu pääsee ääneen. Haluan tietää, miten natsit ajattelivat natsismista tai orjien omistajat orjuudesta, vaikka mielipiteet taatusti eroavat omistani jyrkästi. Miten ihmeessä voimme oppia mitään, ellemme kestä kuulla muita, ehkä mielestämme hyvinkin vastenmielisiä ajatuksia? Joten julkaistakoon Tarzaneita ja Tuulen viemää edelleen.



Vanhemmilla, aikuisilla kaikkiaan ja koululla on toki suuri vastuu selittää asioita lapsille ja nuorille. Samalla vaivalla, kun kertoo lapselle, kuka on Mannerheimin patsaassa, voi selittää hänen ansionsa ja virheensä pääpiirteittäin.

