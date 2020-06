Saksan EU-puheenjohtajuus osuu tärkeään taitekohtaan

Heinäkuun alussa käynnistyvän Saksan EU-puheenjohtajuuskauden tunnuksessa on luonnontieteistä tunnettu Möbiuksen nauha. Sen ominaisuuksiin kuuluu, että se näyttää aina samalta, vaikka sitä tarkastelisi mistä kulmasta tahansa. Nauha symboloi jäsenvaltioiden yhteenkuuluvuutta ja tasavertaisuutta sekä Euroopan kykyä yhdessä selviytyä vaikeistakin tilanteista.

Sitä tullaan tulevana syksynä tarvitsemaan. Saksalla on edessään kovin erilainen kausi EU:n neuvoston johdossa, kuin mitä vielä alkuvuodesta osattiin aavistaa.

Koronaviruskriisin taloudellisista ja sosiaalisista vaikutuksista selviytyminen ovat Saksalla kärjessä. Kriisi saattaa jopa vauhdittaa ilmastonmuutoksen torjunnan ja vastuullisen digitalisaation edistämistä, sillä esimerkiksi EU:n korona-elvytystoiminnasta on tarkoitus ohjata isoja määrärahoja ympäristön ja uuden teknologian edistämiseen. Esimerkiksi ilmastonmuutokseen liittyvän EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa kasvatetaan merkittävästi ja siitä saattaa kanavoitua Suomeen satoja miljoonia euroja.

Edessä on myös todennäköisesti tiukka yhteenotto Britannian kanssa, kun käynnissä olevat kauppa- ja yhteistyöneuvottelut eivät näytä tuottavan tulosta.

Kun Saksa ja Ranska toukokuussa sopivat kannastaan EU:n elpymispakettiin, liittyi siihen myös lupaus EU:n tulevan kehityksen vauhdittamisesta. Maat korostivat, että kriisitoimien ohella on tärkeää pysähtyä pohtimaan, mitä EU olisi voinut tehdä paremmin tai tehokkaammin, ja mitä puutteiden korjaaminen edellyttäisi.

Saksan puolustusministeri, CDU-puolueen puheenjohtaja Annegret Kramp-Karrenbauer on nostanut asian esille. Kramp-Karrenbauer painottaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, ja se onkin EU:n tulevaisuuden näkökulmasta keskeinen alue.

EU:n tulevaisuuskeskustelussa on ennen kaikkea kyse siitä, pystymmekö me eurooppalaisina yhdessä huolehtimaan vastuullisesta kasvusta ja puhtaista ja turvallisista elinoloista Euroopassa.

Jotta tässä onnistutaan, tarvitaan Kramp-Karrenbauerin edeltäjän, nykyisen komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin kuvaama kaksoismuutos – kohti päästötöntä ja digitalisaation varaan rakentuvaa Eurooppaa, joka toimii omien arvojensa pohjalta. Tarvitsemme selkeät yhteiset pelisäännöt ja kannustimet, jotka ohjaavat meitä kohti päästötöntä ja innovatiivista kiertotaloutta. Tarvitaan myös toimivat, vahvat sisämarkkinat, avoin ja vastuullinen kauppapolitiikka sekä investointeja osaamiseen ja innovaatioihin.

Terveydenhuollosta, sosiaalisesta turvaverkosta ja laadukkaasta peruskoulutuksesta huolehtiminen on ensisijaisesti jäsenvaltioiden tehtävä, mutta EU-tasolla voidaan tässäkin asettaa yhteisiä tavoitteita ja tukea niiden saavuttamista. Myös yhteisestä arvopohjasta ja oikeusvaltiokehityksestä on pidettävä huolta, sillä ne ovat Eurooppalaisuuden peruskivi.

Saksan kaudella tehtäneen lopulliset päätökset unionin monivuotisesta 2021–27-budjetista. On tärkeää, että EU:n tutkimus- ja koulutusohjelmat kasvavat merkittävästi. Ne ovat sivistyksen, kasvun ja työpaikkojen luojia. EU-varojen jako jäsenmaille on kytkettävä oikeusvaltiokehitykseen.

Saksan kärkihankkeisiin kuuluu myös EU-tason työelämän hankkeiden edistäminen. Akava toivoo muun muassa alustatyölle yhteiseurooppalaisia pelisääntöjä ja itsensä työllistäjille vahvennettuja edunvalvontaoikeuksia. Työntekijöiden vapaa liikkuvuus ja yhteiset työmarkkinat eivät toimi ilman rajat ylittäviä pelisääntöjä.

Tässä on Saksan puheenjohtajuuskaudelle jo melkoinen työsarka. Olen kuitenkin luottavainen, sillä Saksa on vahvasti Eurooppaan sitoutunut valtio, jolle puheenjohtajuus on poikkeusoloissakin kunniatehtävä. Saksan ja Ranskan suunnitelmissa johtopäätösten aika on keväällä 2022, kun Ranska toimii puheenjohtajavaltiona. Mikään ei kuitenkaan estä meitä ottamasta hyviä uudistuksia käyttöön nopeamminkin, ja tässä EU:n elpymispaketilla voi olla tärkeä ohjaava vaikutus.

Kriisi on aina hyvä tilaisuus pohtia muutoksia, joiden myötä olemme toimintakykyisempiä, kun seuraava puhuri iskee. Saksan puheenjohtajuuskausi tulee tässä tärkeään taitekohtaan.

Kirjoittaja on Akavan puheenjohtaja.