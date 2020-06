Julkisen talouden sopeutukseen luovia ratkaisuja

ALIO

Työelämäprofessori Vesa Vihriälän ja valtiovarainministeriön kansliapäällikön Martti Hetemäen vetämät työryhmät suosittivat voimakasta elvytystä koronakriisistä selviytymiseksi, mutta myös merkittävän sopeutusohjelman laatimista. Edellinen nimeää sen kipupaketiksi, kun taas jälkimmäinen puhuu jälleenrakennuksesta

Molempien työryhmien ajatuksena on vakauttaa julkinen velkasuhde 2020-luvun aikana. Sopeutuksen mittaluokaksi he kaavailevat peräti 3-4 prosenttia bruttokansantuotteesta eli noin 7-10 miljardia euroa.

Tämä on erittäin merkittävä summa, sillä se vastaa puolustusministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalojen määrärahoja yhteensä. Toisin sanoen sopeutuksen mittaluokkaa voidaan verrata siihen, että se edellyttäisi esimerkiksi maanpuolustuksen ja koulutusjärjestelmän lakkauttamista. Harvalla on haluja näin merkittävän mittaluokan sopeutukseen.

Sopeutustarpeen mittaluokasta ei kuitenkaan vielä ole mitään varmuutta. Edelleen on täysin epäselvää, kuinka paljon koronakriisin aikana velkaannutaan ja miten talous alkaa palautua kriisin jälkeen. Näin ollen sopeutustarpeesta on hankala tehdä vielä valistuneita arvauksia, saati ripustautua tarkkoihin lukuihin.

Sopeutustarvetta pienentävät useat tekijät, joita Vihriälän ja Hetemäen työryhmien raporteissa ei ole täysimääräisesti huomioitu.

Ensinnäkin kansalliset keskuspankit ostavat merkittävän osan valtionvelasta. Esimerkiksi Suomi on velkaantumassa tänä vuonna 19 miljardia euroa, mutta Suomen Pankki ostaa arviolta noin 23 miljardilla eurolla Suomen valtionvelkaa. Näin ollen velkaantuminen ja siten myös takaisinmaksu tapahtuu pääasiassa itselle.

Toiseksi koronakriisissä kaikki maat velkaantuvat. Tämä tarkoittaa, että sijoittajien silmissä Suomen valtionvelka ei muutu yhtään riskipitoisemmaksi verrattuna johonkin toiseen maahan. Toisin sanoen: Suomen valtionvelan riskipreemio eli korkoero esimerkiksi Saksaan tuskin kasvaa.

Kolmanneksi rahapolitiikka pysyy kevyenä ja korot matalina vielä aiemmin oletettua pidempään, mikä helpottaa valtionvelan hoitamista. Lisäksi EU:n yhteisillä toimilla voi olla merkittävä vaikutus sopeutustarpeeseen.

Sopeutukselle on myös vaihtoehtoja. Vihriälän ja Hetemäen työryhmien raporteissa tarjoillaan sopeutusvaiheen lääkkeiksi vähän mielikuvituksettomasti rakenneuudistuksia, veronkorotuksia ja leikkauksia.

On vaikea kuvitella mitään yhteiskunnallisesti ja ilmastollisesti kestävää tietä tukeutuen perinteiseen keinovalikoimaan. Alkaa olla ilmeistä, että EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen noudattamiseen ei ole paluuta ilman, että euroalue hajoaisi. Lisäksi jos hiilineutraaliustavoitteeseen halutaan päästä vuonna 2035, sopeutus istuu huonosti yhteen mittaluokaltaan valtavien ilmastotekojen kanssa.

Poikkeukselliset ajat vaativat poikkeuksellisia tekoja. Luovia ratkaisuja tullaan tarvitsemaan.

Valtionvelan osittainen mitätöinti voi ratkaista sopeutuksen jopa kokonaan. Vaikka keskuspankin hallussa olevien valtionvelkojen osittaista mitätöintiä on ehdottanut muun muassa Vihriälä, tämänkaltaisia ehdotuksia hänen vetämänsä työryhmän raportissa ei käsitelty.

Poliittista realismia kasvattaa se, ettei valtionvelkojen mitätöinti edellytä yhteisvastuun kasvattamista. Valtionvelkoja voidaan mitätöidä tasapuolisesti esimerkiksi 30 prosenttia bruttokansantuotteesta kaikilta euroalueen jäsenmailta.

Teknisiä toteutusvaihtoehtoja valtionvelkojen osittaiseksi mitätöimiseksi on useita. Vihriälä ehdotti keskuspankin hallussa olevien valtionvelkakirjojen muuntamista nollakorkoisiksi ikuisuuslainoiksi. Suoraviivaisempi vaihtoehto on yksinkertaisesti alaskirjata osa keskuspankin hallussa olevista valtionveloista. Ehkä luovin ratkaisu mitätöidä osa valtionveloista on tukeutua valtioiden oikeuteen lyöttää kolikoita, joiden arvo on esimerkiksi miljardi euroa.

Tietämättä vielä, kuinka suureksi sopeutustarve tulee muodostumaan, luovia ratkaisuja tullaan varmasti tarvitsemaan. Luovat ratkaisut voivat pienentää sopeutustarvetta erittäin paljon tai parhaimmassa tapauksessa poistaa sen kokonaan.

Kirjoittaja on STTK:n pääekonomisti.