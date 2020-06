Suomalaiset eivät ole innokkaita halailemaan tai ylipäänsä tukeutumaan toisiinsa. Meillä on pitkä pidättyvyyden perinne. Koronaepidemian keskellä on naureskeltu suomalaisille käytöstavoille, joihin eivät kuulu poskisuudelmat ja turha koskettelu. Täällä ihmisten välinen etäisyys on kunniassa.

Esimerkiksi islantilainen Lóaboratoríum-sivusto esitteli keväällä Facebookissa näihin aikoihin sopivana tervehdyksenä ”suomalaisen halauksen”, jossa osapuolet ovat etäällä toisistaan ja korkeintaan nyökkäävät tervehdykseksi.

Epidemian torjumisessa suomalaisesta pidättyvyydestä on ollut hyötyä, mutta samalla monia on vaivannut huutava halipula. Etenkin yksin elävät ovat kertoneet kaipaavansa eniten läheistensä halaamista ja toisen ihmisen kosketusta. Liian vähälle paijaamiselle ovat jääneet myös palvelutaloissa ja sairaaloissa eristyksissä olevat vanhukset, joita läheiset eivät ole päässeet tervehtimään.

Koskettaminen ja kosketetuksi tuleminen ovat ihmisen hyvinvoinnille elintärkeitä. Rakkaan ihmisen lämmin halaus tuntuu ihanalta. Halauksella ja koskettamisella on myös fysiologisia vaikutuksia. Halauksen aikana aivoissamme erittyy oksitosiinia, joka saa aikaan hyvän olon tunteen. Kunnon halaus vähentää veren kortisolia, mikä saa sydämen sykkeen rauhoittumaan.

Hellä kosketus hoitaakin sekä kehoa että mieltä. Se tekee onnelliseksi ja saa olon tuntumaan hyvältä. Halaus voi olla myös lempeä lääke esimerkiksi kipuun, stressiin, ahdistukseen ja suruun. Kun halikumppania ei löydy läheltä, moni hakee kosketusta nykyisin esimerkiksi erilaisten hoitojen parista.

Halaajatyypille poikkeuksellinen korona-aika kosketuskieltoineen on ollut haastavaa aikaa. Ystäviä ei voinut nähdä, saati halata. Treffeillä ei voinut käydä – paitsi korkeintaan kävelytreffeillä turvaväli huomioiden. Kosketusta ei herunut liiemmin kampaaja-, kosmetologi- ja hierojakäynneiltä, jotka moni siirsi tulevaisuuteen turvallisempia aikoja odotellessa.

Halaamisen välttely on osoittanut sen merkityksen. Ilman koskettamista ja kosketetuksi tulemista etenkin ystävyys- ja rakkaussuhteista jää puuttumaan jotain hyvin tärkeää ja olennaista. Toivottavasti suomalaistenkin halipula on kasvanut koronarajoitusten aikana niin suureksi, että meistä tulee sen ansiosta toisen kosketuksesta nauttivaa halaajakansaa.

Kirjoittaja on toimittaja.