PUHEENVUORO

Koronaviruspandemia osui EU:lle hankalaan aikaan. Uusi komissio oli tuskin päässyt vauhtiin eikä tavoitetason määrittävästä rahoituskehyksestä ollut saavutettu sopua. Kriisi on osoittanut unionin haavoittuvuuden ja korostanut kansalaisten odotusten ja unionin toimivaltojen epäsuhtaa. Epäluottamus EU:ta kohtaan on kasvanut myös Suomessa.

Myönteistäkin on. Komission Team Europe -aloite on saanut positiivista näkyvyyttä, vaikka kyse on pitkälti olemassa olevien toimien uudelleen paketoinnista. EU on ollut aktiivinen ja aloitteellinen monilla muillakin alueilla. Perinteisen akilleen kantapään, strategisen viestinnän merkitys on oivallettu. Unionin tulee kyetä viestimään lisäarvonsa sisäisesti ja ulkoisesti yhä uudestaan. Mitä kauemmas Brysselistä mennään, sitä vieraampi unioni on.

EU:n arvo punnitaan jälleen kerran kriisistä noustaessa. EU voi joutua muuttumaan pandemian seurauksena radikaalimmin kuin sen jäsenvaltiot tai ulkopuolinen maailma. Monet haasteet ovat pitkäaikaisia, mutta pandemia on osoittanut unionin ajelehtivan vailla selkeää suuntaa.

Voimistuneet transatlanttisen yhteyden taajuushäiriöt ja kiristyvä suurvaltamittelö ovat asettaneet EU:n tukalaan paikkaan. Hajottavat voimat ovat vahvistuneet koheesiovoimien kustannuksella. EU ei ole pystynyt puhumaan suurvallan kieltä tai käyttämään vaikutusvaltaa, joka sille jo maailman suurimpana kehitysavun antajana kuuluisi.

EU:lta odotetaan yhä useammin selkeää, itsenäistä kantaa tilanteissa, joissa suurvallat ovat vastakkain. EU:lla on omat intressinsä, joita sen tulee suojata. Huoltovarmuuteen liittyy myös omavaraisuutta laajempi, yhteiskunnan kriittisten toimintojen ja riippuvuuksien arviointi. Toimivallan puuttuessa EU voi tarjota jäsenmaille tuulensuojaa koordinoivalla roolilla, kuten 5G-verkkojen osalta.

Yhdessä skenaariossa EU voisi vahvistaa globaalia rooliaan ja multilateralismia terveysturvallisuuden kautta. Kanssaisännöimällä taannoisen covid-19-rahoituskonferenssin komissio tarttui tilaisuuteen saada näkyvyyttä yhteisrintamassa kumppanimaiden kanssa. Yhdysvallat, Venäjä ja Intia jättäytyivät pois; Kiina pandemian alkuperämaana osallistui vain nimellisesti.

Terveysturvallisuus yksin ei tee unionista globaalia arvojohtajaa. Parhaimmillaan voisimme olla ”global powerhouse”, joka perustaisi voimansa yhteiselle hyödylle transaktionaalisuuden sijaan. Tälle olisi maailmalla kysyntää. Kokonaisvaltaiset kumppanuudet niiden kanssa, jotka eivät halua tai voi valita puoltaan suurvaltojen välillä, korostuvat.

Globaalin köyhyyden vähentäminen ja hauraiden valtioiden tukeminen antavat EU:lle kaikupohjaa. Koronaviruspandemia testaa eri toimijoiden lähestymistapaa esimerkiksi Afrikassa, jossa EU:n arvopohjaisempi yhteistyömalli voi osoittautua pitkällä tähtäimellä luotettavammaksi.

Uuden komission geopoliittisempi ote yhdistettynä kokonaisvaltaiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan nostaisi merkittävästi unionin profiilia. Tuomalla yhteen ulkosuhteet, kaupalliset suhteet ja kehityspolitiikka mukaan lukien ilmastorahoitus ja humanitaarinen apu EU nousisi suurvaltasarjaan. Komission Green Deal- ja digitalisaatiopainotukset heijastavat myös Suomen vahvuuksia.

Tuki pandemiasta eniten kärsineille jäsenmaille määrittää myös EU:n uskottavuutta globaalina toimijana. Saksan ja Ranskan lanseeraama elpymisrahasto toimisi laastarina EU:n sisällä syntyneille haavoille. ”Neljän nuukan” viiteryhmässä ei edistetä yhtenäisyyttä.

EU:n merkitystä Euroopan asemalle ja turvallisuudelle ei voi yliarvioida. Pienen ja geopoliittisesti haastavasti sijoittuvan maan intressissä on vahvistaa unionin yhteenkuuluvuutta ja EU:n kansainvälistä asemaa. Jakolinjojen syventämisen sijaan tulee rakentaa siltoja niiden yli.

Suomi voisi edistää koheesiota päivittäisessä EU-työssä murtautumalla ulos tutusta viiteryhmästä ja hakemalla kumppanuuksia yksittäisten etelän tai idän jäsenmaiden kanssa. Päätöksenteon ”ytimiin” pääseminen edellyttää pitkäjänteistä suunnitelmallisuutta ja verkostojen hyödyntämistä. Näkemys sektoreista ja politiikoista, joihin haluamme vaikuttaa, tulisi jalkauttaa työryhmistä päämiestasolle. EU:n tulevaisuus on meidänkin tulevaisuutemme.

Kirjoittaja toimii lähetystöneuvoksena ulkoministeriön suunnittelu- ja tutkimusyksikössä.