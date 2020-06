Kesäloma syntyy pienistä elementeistä

Mitä tehdään kesälomalla? Kesäkuu on päässyt vauhtiin ja monissa kodeissa lapset ja nuoret toistavat tätä kysymystä, ja varmasti aikuisetkin. Vastauksia on vaikea antaa, ja vaihtoehtoisia suunnitelmia on oltava kaiken varalta.

Kevät oli erilainen etäkouluineen ja -töineen. Nyt asetelma on muuttunut. Koulusta on lomaa, mutta monella etätyöt jatkuvat kesälomaa odotellessa. Myös loma saa uusia muotoja. Pettymyksiä voi tulla, jos ja kun suunnitellut matkat ja festivaalit jäävät väliin ja kesäleirejä ja -tapahtumia on peruttu. Tuntuma voi olla, että muutenkaan ei juuri mitään voi tai uskalla tehdä. Kuluva kesä jää mieleen erilaisena, ja loma erityisen spesiaalina, mutta ei välttämättä ikävällä tavalla.

Kun kysyy, mitä hyvään kesään kuuluu, vastauksia löytyy nopeasti netin keskustelupalstoilta. Kärkipäässä eivät ole ulkomaanmatkat ja aamusta iltaan aikataulutettu uusien elämyksien loma. Vastausten mukaan onnistunut kesä ja loma rakentuu auringosta, lämmöstä, uimisesta ja rennosta oleilusta, hitaista aamuista parvekkeella tai puutarhassa istuen, lukuhetkistä, grilliruuasta ja yhdessäolosta.

Kevät jo opetti meille hetkessä elämistä, koska suunnitelmia ei voinut, eikä voi, rakentaa pitkälle eteenpäin. Rajoitteista huolimatta onnellinen ja onnistunut loma ei ole mahdottomuus, vaan se on löydettävissä ihan lähiympäristöstä ja omasta mielentilasta.

Uskon, että päivien lyhentyessä ja marraskuun räntäsateen vihmoessa niskaan myös kesää 2020 muistellaan lämmöllä. Kesäfiilis syntyy jo siitä, että se on täysi vastakohta pimeälle talvikaudelle.

Kirjoittaja on toimittaja