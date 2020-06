Analyysi: Yltääkö Suomen lain koura Syyriaan asti? Terroristijärjestöä vastaan todistavia tuskin jonoksi asti

Uusvanha hallitus punnersi ensi töinään poliittisen linjauksen al-Holin leirillä olevien suomalaisten kotiuttamisesta. Linjauksen mukaan Suomi pyrkii kotiuttamaan leirillä olevat lapset mahdollisimman nopeasti, mutta aikuisten eli käytännössä lasten äitien kotiuttamiseen ei velvoiteta. Äitejä voidaan silti kotiuttaa, jos se on lapsen edun mukaista.

Alusta asti on ollut selvää, että jos leiriltä tulee lapsia, tulee myös aikuisia. Leiriä hallinnoivat kurdiviranomaiset eivät ole suostuneet päästämään lapsia yksin.

Kotiutukset alkoivat joulukuussa kahden orpolapsen tuomisella, minkä jälkeen koronapandemia pisti viranomaisoperaation jäihin. Viikko sitten selvisi, että leiriltä oli kevään aikana onnistunut pakenemaan kolme suomalaisäitiä lapsineen.

Suomeen yhteensä 12 hengen seurue saapui lentokoneella Turkista. Ulkoministeriö avusti perheet konsulipalvelulain nojalla Syyrian rajan yli Turkkiin ja laati näille matkustusasiakirjat.

Suojelupoliisi on kertonut pitävänsä leiriltä palaavia aikuisia potentiaalisena turvallisuusuhkana. Poliisin tehtävänä on nyt selvittää, onko aikuisten osalta syytä käynnistää esitutkinta terrorismirikoksista. Niihin on voinut syyllistyä myös varsinaisiin veritekoihin osallistumatta.

Mahdolliset oikeudenkäynnit järjestettäisiin Suomessa, sillä paikallisen kurdihallinnon visiot sotarikostuomioistuimen perustamisesta alueelle ovat ainakin hetkellä haihattelua.

Sekasortoisissa oloissa vieraassa maassa tapahtuneiden asioiden luotettava selvittäminen voi olla lähes mahdotonta, jos asianosaiset, kuten vierastaistelijat tai näiden perheenjäsenet eivät niistä puhu.

Hyvästä huonosta esimerkistä käy irakilaiskaksosten juttu. Turvapaikanhakijoina Suomeen tulleita kaksosia syytettiin muun muassa useista terroristisessa tarkoituksessa tehdyistä murhista sekä sotarikoksesta. Syyttäjän mukaan kaksosveljekset olivat olleet osallisina Camp Speicherin joukkomurhassa Irakin Tikritissä vuonna 2014. Tuolloin Isis teloitti ainakin tuhat aseetonta vankia.

Syytteet kaatuivat sekä Pirkanmaan käräjäoikeudessa että Turun hovioikeudessa näytön puutteeseen. Epäselvyyttä oli esimerkiksi siitä, olivatko veljekset esiintyneet Isiksen propagandavideolla vai oliko kyse muista henkilöistä. Haastavaa oli myös todistajien kuuleminen Irakissa ja näiden kertomusten uskottavuuden arvioiminen.

Luotettavien todistajien saaminen on vaikeaa myös suomalaisten palaajien osalta, jos esitutkintaan päädytään. Jos aidoiksi tunnistettavia dokumentteja, kuten kuvia tai videoita ei ole, näyttö on henkilötodistelun varassa. Mistä todistajia saadaan ja miten näiden turvallisuus taataan?

Kalifaatti on murskattu, ja Isis on vain varjo entisestä, mutta kokonaan sitä ei ole lyöty. Raakalaismaista terroristijärjestöä vastaan todistaminen voi yhä käydä terveyden päälle.

Oikeusvaltiolle on kuitenkin kunniaksi, että asiat pyritään ongelmista huolimatta selvittämään.

jussi.orell@lannenmedia.fi