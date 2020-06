Euroopan unioni tavoittelee johtoasemaa luonnon köyhtymisen hidastamisessa

PUHEENVUORO

Luonnon köyhtyminen, biodiversiteettikriisi ja lajikato – ihmiskunnan hyvinvointia uhkaavalle ekologiselle kriisille on keksitty monia termejä, jotka viittaavat samaan asiaan. Luonnon monimuotoisuus köyhtyy kiihtyvällä nopeudella, ja jopa miljoona eliölajia on vaarassa kuolla sukupuuttoon. Luonto köyhtyy myös Suomessa, ja uhanalaisten lajien osuus on kasvanut vuodesta 2000.

Kehityskulun takana on ihmiskunnan väestönkasvu ja luonnonvarojen ylikulutus. Luonnon köyhtymisen merkittävin yksittäinen syy on lajien elinympäristöjen tuhoutuminen tai laadullinen heikkeneminen.

Suomessa suurin osa uhanalaisista lajeista elää metsissä, jotka ovat metsätalouden vaikutuksesta muuttuneet. Luonnontilaisia metsiä on jäljellä murto-osa entisestä. Luonnon köyhtymisellä on valtavat vaikutukset myös ihmiskunnan talouteen, turvallisuuteen, terveyteen ja elämänlaatuun.

Luonnon köyhtyminen on ilmiönä tunnistettu pitkään, ja valtiot ovat sopineet sen hidastamisesta. Suomi allekirjoitti ensimmäisten joukossa Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen Rio de Janeirossa vuonna 1992. Se on tärkein biodiversiteettiä turvaava kansainvälinen sopimus.

Sopimuksen pohjalta asetettiin viimeksi tavoite pysäyttää luonnon köyhtyminen vuoteen 2020 mennessä. Tämä päämäärä jakautui tarkempiin tavoitteisiin, joita kutsutaan Aichi-tavoitteiksi.

Tavoitteiden ongelma on ollut se, että valtioilla ei ole ollut sitovia velvoitteita eikä seurantaa niiden toteuttamiseksi. Talouden toimintatavat kuormittavat ympäristöä edelleen useimmissa maissa kohtuuttomasti, luonnonsuojelualueiden määrää ei ole kasvatettu tarpeeksi eikä ympäristönsuojelu ole riittävän korkealla tasolla. Luonto köyhtyy edelleen, ja Aichi-tavoitteiden päättyessä on aika neuvotella uusista tavoitteista.

Vuoteen 2030 ulottuvista monimuotoisuustavoitteista oli tarkoitus päättää Kiinan Kunmingissa syksyllä, mutta koronatilanteesta johtuen luontokokous siirtyi keväälle 2021.

Luonnon köyhtymisen pysäyttäminen vaatii toimenpiteitä, joiden tulee olla tehokkaita, mutta samalla realistisia sekä helposti mitattavia ja valvottavia. Tärkeää on, että uusista luontotavoitteista tehtäisiin sopimusmaita laillisesti sitovia: tämä on luonnonsuojelulle Pariisin ilmastosopimusta vastaava hetki.

Euroopan komissio julkisti 20.5. Euroopan luonnon monimuotoisuuden strategian 2030, joka on osa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa. Strategia nostaa biodiversiteetin turvaamiseksi tehtävän työn tavoitteet korkealle, mikä haastaa muut alueet toimimaan tehokkaasti.

Euroopan Unionin tavoitteena on johtoasema maapallon luonnon köyhtymisen pysäyttämisessä. Samalla EU:n omat tavoitteet ovat esimerkkinä YK:n luontokokoukselle maailman yhteisiksi tavoitteiksi.

Strategia asettaa tavoitteeksi esimerkiksi suojella 30 prosenttia Euroopan Unionin maa- ja merialueista, joista 10 prosenttia olisi tiukan suojelun alla. Tavoitteena on rakentaa Eurooppaan suojelualueiden verkosto, jossa on huomioitu myös lajien mahdollisuudet siirtyä alueelta toiselle.

Luonnon köyhtymistä hidastetaan myös ennallistamalla ekosysteemeitä, joiden luontoarvot ovat heikentyneet. Tavoitteena on esimerkiksi ennallistaa yhteensä 25 000 kilometriä jokia ja istuttaa kolme miljardia puuntainta vuoteen 2030 mennessä. Hyönteiskatoon puututaan esimerkiksi vähentämällä torjunta-aineiden käyttöä.

Luonnon köyhtymisen pysäyttämisessä tieteen rooli on tärkeä. Tietomme luonnon monimuotoisuudesta ovat edelleen vajavaiset, ja 80 prosenttia maapallon eliölajeista on tieteelle tuntemattomia. Tarvitsemme tutkimustietoa, jotta voimme suojella luonnon monimuotoisuutta. Viiden suomalaisen yliopiston biodiversiteettitutkijoista koostuva ryhmä kirjoitti ”Universities Safeguarding Global Biodiversity and Human Health”-kannanoton Euroopan Unionin käyttöön keväällä 2020.

Luonnon köyhtymisen pysäyttäminen on haaste, jonka ratkaisussa päätöksentekijöiden ja tutkijoiden välinen tiedonsiirto on tärkeää. Suomessa tällä rajapinnalla toimii Luontopaneeli, joka aloitti uuden kauden 1.5.2020. Työ luonnon monimuotoisuuden puolesta jatkuu. Luonnonsuojelu on myös ihmisen suojelua. Kestävä talous on luonnon kantokyvyn rajoissa ja kestää sukupolvelta toiselle.

Ville Niinistö toimii Vihreiden europarlamentaarikkona ja ympäristövaliokunnan jäsenenä sekä vastaa ryhmässään luonnon monimuotoisuudesta. Ilari E. Sääksjärvi toimii biodiversiteettitutkimuksen professorina ja Biodiversiteettiyksikön johtajana Turun yliopistossa sekä 2. varapuheenjohtajana Luontopaneelissa.