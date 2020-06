Globaali matkailuteollisuus tuskin palaa ennalleen

PUHEENVUORO

Covid19-pandemia on käytännössä katsoen pysäyttänyt kansainvälisen matkailun. Ensimmäiset kansainväliset matkailututkimukset ja skenaariot ennustavat, ettei paluuta entiseen välttämättä tapahdu lainkaan. Kun matkailu hiljalleen taas alkaa, on todennäköistä, että matkailijat välttävät massakohteita ja hakeutuvat esimerkiksi kestävien luontoaktiviteettien pariin. Voiko kriisi lopulta jopa kasvattaa Suomen matkailua?

Viime vuosikymmeninä globaali matkailuteollisuus on kasvanut räjähdysmäisesti. 70 vuotta sitten kansainvälisiä matkailijoita oli 25 miljoonaa, kun vuonna 2019 lukema nousi jo 1,5 miljardiin. Lisäksi maailmassa matkailee vuosittain 5–6 miljardia kotimaanmatkailijaa.

Matkailu on osa laajempaa elämysteollisuutta, jonka taloudellinen merkitys on viime vuosikymmenen aikana korostunut. Kuluttajat etsivät merkityksellisiä kulutuskokemuksia yhä useammin erilaisista elämyspalveluista kuin tavaroista. Elämysteollisuus viittaa juuri niihin talouden sektoreihin, joihin Covid19-pandemia on iskenyt kaikkein voimakkaimmin.

Matkailu- ja kulttuuripalvelut, majoitus- ja ravitsemisala sekä yleisötapahtumat ovat malliesimerkkejä taloudellisesta toiminnasta, jossa merkitykselliset kulutuskokemukset perustuvat pitkälti ihmisten väliseen vuorovaikutukseen.

Kyse ei ole perustarpeiden tyydytyksestä, ainakaan lyhyellä tähtäimellä. Digitaalisista työkaluista huolimatta sosiaalinen eristäytyminen poistaa tehokkaasti mahdollisuuden fyysiseen – ja usein myös mentaaliseen – kohtaamiseen ja koskettamiseen, jotka ovat elämyskulutuksen kulmakiviä.

Covid19-pandemia laittoi globaalin matkailuteollisuuden polvilleen vain muutamassa päivässä. Vielä tammikuussa maailman matkailujärjestö UNWTO ennusti alalle kolmen prosentin kasvua, joka sittemmin korjattiin 20–30 prosentin laskuun. Tämäkin ennustus osoittautunee liian optimistiseksi. Suomessa tuoreet arviot ennustavat matkailun kokonaiskysynnän laskevan jopa 60–70 prosenttia, kun taas palautuminen vuoden 2019 lukuihin kestäisi ainakin vuoteen 2022.

Globaali matkailuteollisuus on vastuussa koronaviruksen nopeasta leviämisestä ympäri maailmaa. Tutkimusten mukaan matkailutoimiala on sekä aliarvioinut että huonosti varautunut kriisitilanteisiin, johtuivat ne sitten luonnonkatastrofeista, terrorismista tai pandemioista. Vaikka viime vuosikymmeninä on harjoiteltu kriisijohtamista, näin valtavaan katastrofiin tuskin kukaan osasi varautua.

Suomen matkailualueista suurimmissa ongelmissa ovat pääkaupunkiseutu ja Lappi, joiden yöpymisistä noin puolet tulee ulkomaalaisilta matkailijoilta. Varsinais-Suomessa kansainvälisten matkailijoiden osuus on vain noin 20 prosenttia, joten lähtökohtaisesti tilanne ei ole yhtä toivoton, varsinkin kun kotimaanmatkailua päästään nyt harrastamaan.

Varsinais-Suomen matkailuyrittäjät varmasti toivovat, että tilanne palautuisi ennalleen mahdollisimman nopeasti. Akuuttiin kriisiin on tarjolla erilaisia tukia ja Turku Science Park tarjoaa apua niiden hakemiseen. Jokaisen yrityksen tulisi kuitenkin myös pohtia, miten omaa liiketoimintaa voi muokata siihen suuntaan, että fyysiset asiakaskohtaamiset minimoidaan, jolloin asiakas voi keskittyä pääasiaan – elämyksestä nauttimiseen.

Valitettavasti tuoreet tulevaisuusskenaariot maalaavat kuvaa pitkästä ja syvästä kriisistä, joka tulee muuttamaan matkailua pysyvästi. Kansainvälisen matkailun toipumista hidastaa pelko pandemian mahdollisesta toisesta aallosta ja uusista viruksista.

Toisaalta osa tutkimuksista korostaa, että pandemia voi johtaa positiiviseen muutokseen, jota osin ylikuumentunut globaali matkailuteollisuus kipeästi tarvitsee. Kun matkailu taas alkaa, on todennäköistä, että matkailijat välttävät massakohteita, suosivat kestävämpää matkailua ja hakeutuvat esimerkiksi luontoaktiviteettien ja autenttisten kokemusten pariin.

Mikäli tutkimuksia on uskominen, Suomella on syytä myös pieneen optimismiin. Matkailuimagossamme on jo vuosia korostunut puhtaan luonnon ja ihmisten onnellisuuden lisäksi normaalioloissa jokseenkin tylsinä pidetyt turvallisuus ja hygienia.

Meillä suomalaisilla on sosiaalinen eristäytyminen geeniperimässä ja metsiä, järviä ja saaria vaikka muille jakaa – myös eristäytymistä kaipaaville matkailijoille. Epätoivon sijaan katse tulee nyt suunnata tulevaisuuteen ja lähteä rohkeasti tuotteistamaan näitä tässä ajassa korvaamattoman arvokkaita aarteitamme.

Juulia Räikkönen on Turun yliopiston tutkijatohtori ja matkailuliiketoiminnan dosentti, erityisalanaan elämysten johtaminen. Teija Raninen vastaa Turku Science Parkissa elämysteollisuuden kehittämisestä.