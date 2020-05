Kriiseissä varautuminen punnitaan

PUHEENVUORO

Kansalaisten näkökulmasta Suomen selviäminen kriiseistä riippuu paljolti siitä, miten kunnat selviytyvät tehtävistään kaikissa oloissa. Peruspalvelut ovat etupäässä kuntien järjestämisvastuulla. Tästä loogisesti seuraa kysymys, onko niin, että kunnan vastuulla olevien toimintojen ja kuntalaisten turvallisuuden varmistaminen on kunnan perustehtävän ydintä? Jos näin on, niin monessako kunnassa asia hahmotetaan tällä tavalla?

Valtiolla luonnollisesti on kokonaisvastuu yhteiskunnan toimivuudesta ja päälinjausten tekemisestä. Tämä muodostaa selvän jännitteen kuntien ja valtion välille myös elintärkeiden toimintojen turvaamisen näkökulmasta.

Ylen uutisoinnin (23.5.2020) mukaan noin kolmessakymmenessä kunnassa ympäri Suomea kunnanhallituksen päätösvaltaa on siirretty kunnanjohtajalle koronaepidemiasta johtuneen valmiuslain tarkoittamien poikkeusolojen toteamisen (16.3.) jälkeen. Suurimmassa osassa näitä kuntia vallan siirron on katsottu perustuneen valmiuslakiin ja sen pykälään 108, joka käsittelee kuntien hallinnon järjestämistä valmiuslain ollessa voimassa.

Vallansiirtoihin on liittynyt kuitenkin ongelmia sekä juridiikkaan että jääviysasioihin liittyen. Ensinnäkään valtioneuvosto ei ole valmiuslain erityistoimivaltuuksien käyttöönoton yhteydessä aktivoinut lain pykälää 108. Toiseksi, monissa tapauksissa kunnanjohtaja on itse ollut valmistelemassa tai esittelemässä päätöstä vallansiirrosta itselleen.

On ymmärrettävää, että monet kunnat ovat joutuneet tekemään nopeita ratkaisuja itse tilanteessa, jossa epidemiatilanteen mahdollisesti pahentuessa muun muassa poliittisen päätöksenteon on pelätty halvaantuvan kokoontumisrajoitusten estäessä poliittisten elimien kokoontumisen perinteisin tavoin. Tästä näkökulmasta eräänlaiselle paniikkinappulan painamiselle on voinut olla syynsä, täytyyhän päätöksenteon toimia joka tilanteessa.

Taustalta heijastuu kuitenkin useita suomalaisessa kuntakentässä olevia puutteita, jotka kumpuavat varautumisen puutteista. Vakavin näistä on kokemattomuus vastaavista tilanteista, ja tämän myötä hyvin vähän käyty yhteinen keskustelu.

Turvallisuuden hallinnalla ja varautumisella ei perinteisesti ole nähty olevan strategisesti tärkeää roolia kunnallisessa päätöksenteossa ja voimavarojen ohjauksessa. Varautuminen ja sen osana valmiussuunnittelu on monessa kunnassa nähty palopäällikön hoitamaksi välttämättömäksi pahaksi.

Suomalaisessa kuntakentässä on vuosikymmenien ajan totuttu eräänlaiseen lintukotoajatteluun, koska kokemuksemme erilaisista kriiseistä, puhumattakaan poikkeusoloista, ovat olleet erittäin vähäisiä.

Monissa kunnissa etukäteinen varautuminen on jäänyt toissijaiseen osaan. Tämä on epäilemättä vaikuttanut suuresti myös juridisiin sekä toimivaltasuhteiden epäselvyyksiin.

Toimivaltasuhteiden selkeys olisi kuitenkin tärkeää siksi, koska turvallisuuden ylläpito niin normaalioloissa kuin kriisitilanteissa on verkottuneesta tekemisen tavasta johtuen yhä enemmän eri toimijoiden väliseen yhteistoimintaan perustuvaa.

Tarkastelujemme mukaan suomalaiset kunnat voidaan varautumisasioissa luokitella edelläkävijöihin, normaaleihin suorittajiin ja perässähiihtäjiin. Suurissa kaupungeissa nämä toiminnot ovat keskimäärin paremmalla tolalla kuin pienemmissä kunnissa, joissa kärsitään monesti niin resurssipulasta kuin osaamattomuudesta valmiusasioissa.

Kuntakenttään ei ole saatu normaalioloissa jalkautettua sellaista toimintakulttuuria, jossa olisi sijaa erityisemmälle asiantuntijuudelle etukäteisen varautumisen tai kriisinaikaisen toiminnan näkökulmasta.

Vähimmäistavoitteena on, että kunnissa tulee olla erilaisissa turvallisuustilanteissa selkeät ja yksinkertaiset hallintomallit ja vastuut. Vallitseva kriisitilanne antaa kunnille erinomaisen mahdollisuuden tämän asian kehittämiselle.

Pekka Juntunen, hallintotieteen tohtori, tutkija; Jari Stenvall, professori; Veli-Pekka Nurmi, dosentti; Tampereen yliopisto.