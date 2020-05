Lukijalta: Maalaisjärkikin sen sanoo: koulut kuntoon!

Runosmäen alue on ansainnut kunnon koulun, niin kuin mikä tahansa iso tai pieni asuinalue. Kohta pärähtää taivasalle noin 1 000 lasta Turun kaupungissa.

Onneksi tuli korona, että kodit olivat oppimisympäristönä eivätkä homeiset koulurakennukset. Nyt pitäisi pariviikkoinen sinnitellä palloiluhallin katsomossa, salissa tai katsomon alla ilman mitään tarvikkeita, jos ulkona sataa ja emme pääse retkille metsiin.

Turun rakennusurakoinnit vaikuttavat hyvin keskustapainotteisilta. Valtuustosalin remontti kuluttaa useita miljoonia euroja. "Kuoppatorin" historialliset kaivaukset kaikkine sählinkeineen myös miljoonia. Funikulaari Kakolaan maksaa useita miljoonia, kun joku ei tiedä, että kunto kasvaa portaissa juostessa!

Entä kävelysilta Logomoon ja Pohjolaan maisemakatseluikkunoineen. Ihan pitää lasin läpi katsella, kun junat menevät Turun satamaan ja tulevat sieltä takaisin suuntana Tampere ja Helsinki. Kuka haluaa katsella, kun junat tulevat ja menevät? Sillalta maisemat eivät ole hääppöiset ja Logomon ja Pohjolan ihmisille pieni kilometrin kävelylenkki ei kai liene pahasta?

Näillä muutamalla esimerkillä ja pienellä ynnäyksellä maalaisjärkinen tuli siihen tulokseen, että Turussa on hirveästi ylimääräistä rahaa. Tästä ilahtuneena me kaikki, jotka jo toisen kerran homeen takia muutamme, odotamme nyt kunnollista koulurakennusta.

Betonilähiössä voisi hyvinkin olla kaunis hirsirunkoinen koulu, jossa kaikkien olisi hyvä olla. Tämä olisi ekologista ja taloudellista rakentamista. Tässä on yli 30 vuotta haisteltu ja katseltu huonoa rakentamista ja rakennuksen hoitoa ja rahojen heittämistä harakoille.

Rakennetaan sellainen talo, jossa on kunnon räystäät ja räystäskouru ja syöksytorvi kohtaavat toisensa. Jos räystäskouruun on asennettu rännilämmitin, mikä sanana on hauska, mutta hoitamattomana ja toimimattomana ei, niin huolto ja asiantuntemus mukaan pakettiin. Katto sellainen, että se kestää usean sukupolven ajan eikä niin, että opettajat ja lapset kiikuttavat ämpäreitä luokkiin ja lokit kalastelevat koulun katolla!

Talon perustuksissa salaojitus ja vedeneristys on otettava jo suunnitteluvaiheessa huomioon, eikä 10 vuoden päästä, jotta se alapohja ei heti imaise itseensä metsänpohjan eritteitä ja nesteitä.

Ilmanvaihdosta painovoimainen, koska kukaan ei ainakaan tähän mennessä ole osannut hoitaa ja huoltaa koneellista ilmastointia. Räppänät saa lapsetkin avattua.

Ei koko seinän ja talon mittaisia ikkunoita, koska kukaan ei saa niitä ilman nosturia pestyä.

Lasten kanssa olemme lisäksi kaivanneet kunnollisia puisia, kannellisia pulpetteja. Niitä vanhoja hyviä, joihin mahtuu paljon tavaraa ja kantta voi käyttää piirustusalustana. Ei niitä Turun kilpailuttamia pyörillä ja hissimekanismilla toimivia kolmiopöytiä, jonka 8-vuotias pystyy kahdessa viikossa rikkomaan!

Eikö olisi hienoa, jos Kanadasta ja Japanista asti tultaisiin ihmettelemään kaunista ja hyväilmaista koulua? Aurinkopaneelit siellä katolla imaisisivat lämpöä ja energiaa taloon.

Nyt koulujen vierellä pällistelevät Avi, työsuojelu ja terveysviranomaiset.

Vanhempien kanssa olemme jo kahteen kertaan ommelleet näytelmävaatteita, Lucia-pukuja. Missä tätä tehdään parin vuoden välein? Omassa rakkaassa yli satavuotiaassa hirsirunkoisessa kansakoulussani näytelmävaatteet olivat vintillä vuosikymmeniä. Sieltä ne otettiin kun tarvittiin (ja se koulu jäpittää siellä edelleen asumiskuntoisena). Meillä menee poistoon, jos ei voi pestä.

Moni pieni maalaiskunta ottaisi varmaankin ilomielin vastaan 1 000 oppilasta. Maalla on hyvä kasvaa. Vinkvink.

Että näin Turussa.

Sirkka-Liisa Malin

opettajana Lyseossa