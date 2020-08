Harrastus ehkäisee lapsen yksinäisyyttä

Joka kolmas lapsi ja nuori on ilman harrastusta ja joka viides lapsi ja nuori on yksinäinen. Harrastus on paikka, jossa lapsi tuntee olonsa turvalliseksi, solmii ystävyyssuhteita, ja on tasa-arvoinen muiden kanssa.

Kynnys harrastuksen aloittamiseen voi olla suuri, jos lapsella ei ole kavereita, rohkeutta kokeilla uutta, tai ajatus harrastamisesta on vieras. Jos vanhemman voimavarat eivät riitä ohjaamaan lastaan harrastusten pariin, on tärkeää, että oppilashuollon ammattilaiset astuvat kuvaan.

Vaikka vanhemmilla on lasten harrastuksen aloittamisessa ensisijainen rooli, koulussa oppilaiden kanssa aikaa viettävät ammattilaiset voivat huomata vanhempia paremmin, jos harrastus edistäisi lapsen kehitystä. Oppilashuollon ammattilaiset kohtaavat työssään koko ikäluokan ja voivat toiminnallaan ennaltaehkäistä syrjäytymistä.

Lounais-Suomen Partiopiirin Yhteiseen partioon -hanke lähetti syksyllä partio-oppaan alueen peruskoulujen oppilashuollon työntekijöille. Aikuisen rohkaisu harrastukseen on lapselle korvaamaton, jos lapsella ei ole ystäviä mukana tai lapsi ei ole tottunut uusiin ympäristöihin.

Rohkaisun antajan ei tarvitse olla lapsen huoltaja. Opas tukee ammattilaista johdattamaan lapsen partioharrastuksen pariin.

Yksinäisyydellä on seurauksia lapsen kehitykselle. On tärkeää, että lapsi pääsee kehittämään itseään turvallisessa yhteisössä.

Erityisen tärkeää tämä on vähävaraisen perheen lapselle tai juuri paikkakunnalle muuttaneelle lapselle. Vähävaraisuus saattaa vaikuttaa vapaa-ajan kaverisuhteisiin harrastamattomuuden kautta. Yksinäisyys on riskitekijä mielenterveyden ongelmille ja saattaa vanhempana johtaa yhteiskunnasta syrjäytymiseen.

Partio on sekä lapselle että tämän huoltajalle helppo harrastus. Se on avoin kaikille iästä riippumatta.

Partioharrastuksessa lapsi oppii elämän kannalta keskeisiä taitoja, kuten ryhmässä toimimista ja itsenäistä ajattelua. Monipuolisuutensa ansiosta partio auttaa löytämään lapsen omat vahvuudet ja kiinnostuksenkohteet sekä vahvistaa lapsen itseluottamusta ja halua kehittää itseään. Partio on yhdessä tekemistä ja kokemista.

Stefan Stjärnstedt

piirinjohtaja

Lounais-Suomen Partiopiiri ry

Anna Engblom

puheenjohtaja

Yhteiseen partioon -hanke

Lounais-Suomen Partiopiiri ry