Keskustalla on kohta totuuden aika

Tiheään toistuvat puoluekannatusmittaukset saattavat joskus olla puuduttavaa informaatiota.

Vuoden ja vuosikymmenen päättävää kannatusmittausta odotettiin silti tavallista suuremmalla mielenkiinnolla. Arvioitavana oli, miten Postin omistajaohjaussotkut, hallituksen vaihdos ja keskustelu Syyrian al-Holin leiriltä kotiutettavien suomalaislasten ja heidän äitiensä kohtalosta heijastuisi puolueiden kannatukseen.

Lyhyt vastaus kuuluu, ettei juuri mitenkään. Kantar TNS:n tekemän mittauksen kärjessä oli Perussuomalaiset 22,7 prosentin lukemalla. Seuraavina tulivat kokoomus 17,2 prosentin, Sdp 15,1, vihreät 12,5, keskusta 11,1 ja Vasemmistoliitto 8,4 prosentin kannatuksella (HS 28.12.).

Erot edelliseen mittaukseen eivät olleet merkittäviä. Perussuomalaisten ja Vasemmistoliiton kannatus oli hienoisessa nousussa, kokoomuksen ja Sdp:n liki entisellään ja keskustan ja vihreiden hienoisessa laskussa. Kaikki muutokset olivat reilusti virhemarginaalin sisällä.

Vuoden viimeisessä mittauksessa suurimmat odotukset kohdistuivat Sdp:n ja keskustan kannatuskehitykseen. Ex-pääministeri Antti Rinteen (sd) ja omistajaohjausministeri Sirpa Paateron (sd) kompurointi Postin omistajaohjauksessa ja sitä seurannut Rinteen ero pääministerin paikalta eivät näytä tuoneen sen paremmin sympatia- kuin antipatiapisteitä Sdp:lle.

Keskustan junailema pääministerivaihdos ei satanut Katri Kulmunin (kesk) johtaman puolueen laariin. Mahdolliset pisteet olivat miinuspisteitä. Operaatio ei liioin kohentanut Kulmunin profiilia keskustan valovoimaisena johtajana.

Keskustan kaltaisen vanhan agraaripuolueen kuihtumista on povattu vuosikymmenet. Se on kuitenkin sinnitellyt läpi suurten yhteiskunnallisten muutosten.

Nyt kannatustaso näyttää jämähtävän totuttua alemmalle käyrälle. Kulmunilla esikuntineen on edessä jättimäinen urakka kurssin kääntämisessä.

Paineet ensi kesän puoluekokoukseen kasautuvat kasautumistaan. Niitä riittää hallitusyhteistyössäkin. Kaikki eivät purkaantuneet Rinteen eroon.

Yhden mittauksen perusteella kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä ei voi vetää. Sen kuluneen vuoden aikana tehdyt mittaukset kuitenkin kiistatta todistavat, että Perussuomalaiset on noussut kesän 2011 kannatushuipun tasolle. Puolue on pitänyt kyselyiden piikkipaikkaa jo runsaan puolen vuoden ajan. Kaulaa huhtikuun vaalitulokseen on viitisen prosenttiyksikköä.

Perussuomalaiset on tiivistänyt viestinsä ilmastotoimia, maahanmuuttoa ja EU:ta koskevaan kritiikkiin. Mittausten perusteella vastustaminen yhdistettynä jyrkkään kansallismielisyyteen näyttää toimivalta poliittiselta konseptilta. Malli näyttää tepsivän myös Ruotsissa.