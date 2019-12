Sopimukseton tila huolestuttaa

Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden perjantainenkaan tapaaminen ei tuonut joulurauhaa työmarkkinoille.

Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala pyysi toiseen sovintoesitykseensä vastauksia jo torstai-illaksi. Silloin sovittiin vuorokauden aikalisästä. Sen aikana molemmille osapuolille kirkastui, ettei esitys ollut hyväksyttävissä.

Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden kiista on jumittanut enää palkankorotusprosenteista. Ensimmäisessä sovintoesityksessä palkkoihin esitettiin 1,6 prosentin korotusta kahden vuoden aikana. Työnantajapuoli olisi sovittelijan esityksen hyväksynyt.

Perjantaina hylätyssä esityksessä palkankorotusprosentti oli noussut 2,4:ään. Nyt ratkaisu ei kelvannut kummallekaan osapuolelle.

Vientivetoinen teknologia-ala on perinteisesti toiminut työehtokierrosten päänavaajana. Malli on sopinut hyvin myös muille työnantajaliitoille, sillä Teollisuusliitto on kantanut vastuuta omien työntekijöidensä ohella laajemmin koko työmarkkinakentästä ja vientiteollisuuden työpaikoista.

Toiveet päänavauksesta ovat olleet korkealla, sillä osapuolet ovat sopineet kiky-sopimuksen tuomien lisätuntien poistamisesta. Palkankorotusten taso on kuitenkin osoittautunut ennakoitua vaikeammaksi kiistakysymykseksi.

Taustalla ovat myös muiden työntekijäliittojen palkankorotuspaineet. Siellä täällä viritellään kirikierrosta. Julkisen alan hoitajaliitoissa tavoitellaan kymmenvuotista palkkaohjelmaa, jossa vientiteollisuuden sopimusten päälle sovittaisiin vuotuinen 1,8 prosentin lisä.

Päänavauksesta tuli viime kierroksella käytännössä korotuskatto. Teollisuusliitolla on niskassaan paineet siitä, ettei katto jäisi liian lähelle lattiaa.

Teollisuusliitto katsoo, ettei esitetty korotustaso ota riittävästi huomioon alan tuottavuuskehitystä, inflaatiota eikä kilpailijamaiden palkankorotuksia. Työnantajien mukaan sopimus ei ollut kustannuksiltaan eikä rakenteeltaan hyväksyttävissä.

Näyttää siltä, että Teknologiateollisuuden kipuraja kaksivuotisessa ratkaisussa menee jossakin 1,6 ja 2,4 prosentin välissä. Teollisuusliiton mukaan 2,4 prosentin tarjous jäi kauas toivotusta tasosta.

Laskentaperusteet tuovat omat mutkansa neuvotteluihin. Teknologiateollisuus on arvioinut, että kiky-tuntien poisto tuo yrityksille 1,4 prosentin lisäkustannuksen sovittujen korotusten päälle.

Tiukoista puheista huolimatta sopu ei voi olla kovin kaukana. Päänavausta kaivataan kipeästi, sillä muut liitot odottavat teknologia-alan ratkaisua.

Sopimukseton tila työtaistelu-uhkineen ei ole sitä, mitä Suomen taloudessa ja työmarkkinoilla kaivataan. Kierroksen avainsanoja ovat ennustettavuus, vakaus, kattavuus ja kilpailukyky.