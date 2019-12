Suomi tarvitsee uutta väestöä

Suomen väestörakenne muuttuu. Kymmenen vuoden kuluttua Suomessa arvioidaan asuvan yli 150 000 ulkomaalaistaustaista ihmistä enemmän kuin nykyisin.

Viime vuonna ulkomaalaistaustaisia asui Suomessa 400 000, heistä 67 000 oli syntynyt Suomessa.

Maahanmuutto tuo uusia asukkaita, mutta väestörakennetta muuttaa erityisesti syntyvyys. 14 prosenttia Suomessa syntyneistä lapsista on ulkomaalaistaustaisia. Esimerkiksi Uudessakaupungissa vuosittain noin sadasta vastasyntyneestä jo kolmasosalla on ulkomaalaistaustainen äiti.

Uudenkaupungin asukkaista yli 600:lla on juuret muualla kuin Suomessa. Määrä on nelisen prosenttia kaikista kaupunkilaisista. Tämän selittää työ. Valmet Automotive palkkasi tuhatmäärin uusia työntekijöitä muutamana viime vuonna. Avoimiin tehtäviin ei löytynyt tekijöitä omalta alueelta, joten työvoimaa rekrytoitiin kauempaakin. Nyt autotehtaalla työskentelee ihmisiä lähes 70 maasta, ja moni työntekijöistä on asettunut perheineen työpaikkakunnalle.

Suomeen muutetaan enemmän kuin täältä siirrytään ulkomaille. Nettomuutto on nykyään noin 15 000. Eniten viime vuonna asukkaita saapui naapurimaista: noin 2 800 Ruotsista, 2 400 Virosta ja 1 800 Venäjältä. Neljänneksi eniten muuttajia, 1 700, tuli Irakista.

Suurin osa maahan saapuvista on eurooppalaisia. Yhdysvalloista muuttaa tänne vuodessa noin tuhat ja Afrikasta kaikkineen pari tuhatta ihmistä.

Kuten asiantuntijat usein aiheellisesti toistavat, Suomeen tarvitaan työperäistä maahanmuuttoa ja osaajia. Muutoin yritykset eivät yksinkertaisesti pärjää.

Valtaosa tulijoista kotoutuu Suomeen hyvin. Siirtolaisuusinstituutin toimitusjohtaja Tuomas Martikainen osuu oikeaan todetessaan ongelmapuheen saaneen liian suuren painoarvon (TS 18.12.).

Vaikka epäkohtia ei pidä peitellä, kokonaistilanne on myönteinen. Suomalaisten yritysten menestymisen kannalta kaikki osaajat ovat tärkeitä ja, kuten on nähty, hoitoalalla ulkomaalaistaustaiset työntekijät ovat välttämättömiä.

Suomessa tarvitaan ennakkoluulottomuutta ja kansainvälisyyttä aidosti arvostavaa asennetta.

Päiväkodeissa, kouluissa ja työpaikoilla on tärkeä oivaltaa erikielisten tai erilaisesta kulttuuritaustasta kotoisin olevien ihmisten mahdollisesti erilaiset tarpeet.

Yhteiskuntaan kotoutumisen kannalta keskeisintä on riittävä suomen kielen taito. Vaikka yrityksen työkieli olisi englanti, arkielämä ja yhteiskuntaan osallistuminen edellyttävät paikallisen kielen hallintaa.

Uudessakaupungissa kielen tärkeys on oivallettu. Kansalaisopistossa voi opiskella kielen alkeita tai kehittää suomen taitoaan paremmaksi. Jotta osallistuminen olisi työssäkäyville mahdollista, kursseja on tarjolla sekä aamu- että iltapäivisin.