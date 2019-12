Olkiluoto vanha jo keskeneräisenä

Tasan 16 vuotta sitten ranskalainen Areva ja Teollisuuden Voima (TVO) sopivat Olkiluodon kolmannen ydivoimalaitoksen rakentamisesta avaimet käteen -periaatteella. Rakentaminen alkoi 2005.

Viime vuoden maaliskuussa osapuolet sopivat välimiesmenettelyssä, että Areva-Siemens -konsortio maksaa TVO:lle ydinvoimalan valmistumisen myöhästymisestä korvauksia 450 miljoonaa euroa. Samallla sovittiin, että lisäviivytykset johtavat lisäkorvauksiin.

Viimeisimmän päivityksen mukaan sähköntuotanto Olkiluodon kolmosyksikössä alkaa maaliskuussa 2021. Vielä marraskuussa puhuttiin syksystä 2020. Helmikuussa TVO vakuutti, että reaktori alkaa tuottaa sähköä aikataulun mukaan eli vuoden 2020 alussa. Kolme vuotta sitten voimalan valmistuminen oli ajoitettu vuoteen 2018, tuolloin vain yhdeksän vuotta myöhässä alkuperäisestä aikataulusta.

TVO:ssa on myöhästymisille aina annettu tekniset selitykset. On käynyt myös ilmi, että osa myöhästymisistä on aiheutunut siitä, että Säteilyturvakeskus ja muut viranomaiset ovat seuranneet rakentamista äärimmäisen tarkasti. Turvallisuuden nimissä viivytykset on ymmärretty perustelluiksi, jopa välttämättömiksi.

Tuoreimmat selitykset herättävät kysymyksiä. Viime viikolla mainittiin myöhästymisen syiksi hitaasti edenneet järjestelmätestaukset ja varaosapuutteet. "Muun muassa varavoimadieseleiden testiajoissa havaittiin syksyllä 2019 vikaantuneita komponentteja, joita korvaavien varaosien toimitusajat ovat kuukausia", TVO tiedotti torstaina.

Yhtiö mainitsi myös, että valmiiksi asennettuja laitteita ja komponentteja joudutaan huoltamaan "lukuisista viivästymisistä johtuen". Projektin johtaja Jouni Silvennoinen kiisti kuitenkin päätelmän, että kerrotut viat johtuvat siitä, että koneet ovat vuosikausia odottaneet käyttöönottoa (TS 20.12.).

Silvennoisen mukaan testeissä paljastui, etteivät jotkut komponentit toimineet niinkuin oli ajateltu. Tästä johtuen piti suunnitella ja valmistaa uudet komponentit.

Lopulta voi käydä niinkin, että komponentit vain vanhentuvat, kun ne vuosikausia ovat tyhjän pantteina. Tekninen kehitys on nopeaa, joten yli kymmenen vuotta on pitkä aika keskeneräiselle ydinvoimalalle.

Silvennoinen on kuitenkin toiveikas, että annettu aikataulu lopulta toteutuu. Toiveikkuutta yhtiössä ei ole vuosien varrellakaan puuttunut.

TVO voi toki aiheellisesti vedota turvallisuuteen. Aikataulujen takia siitä ei voi tinkiä. Viimeisetkin järjestelmien tarkastukset on tehtävä huolellisesti.

TVO:lle suo hieman lohtua tieto Kiinasta, missä Arevan teknologiaan perustuva Olkiluoto 3:n sisarlaitos on tuottanut sähköä jo viime vuodesta lähtien. Se saatiin valmiiksi alle kymmenessä vuodessa.