Tarkasti suunniteltava musiikkitalo

Hämähäkkitontti, Ratapihan elämyskeskuksen alue, Turun linnan seutu vai joku muu?

Turun kaupunginhallitus saa alkuvuodesta pöydälleen kaupunginjohtaja Minna Arven (kok) esityksen uuden musiikkitalon paikasta. Virkamiesten alustavien pohdintojen jälkeen vaikuttaa siltä, että vaihtoehdoista viime mainittu on vahvoilla.

Turku on selvittänyt musiikkitalon rakentamista myös Kupittaanpuistoon, Herkules-kortteliin, lähiöihin, Artukaisiin ja kauppahallin kortteliin. Kaupunginteatterin viereinen Hämähäkkitontti on ollut yksi kärkivaihtoehdoista. Nyt se on saanut rinnalleen teatterin toisella sivustalla sijaitsevan Itsenäisyydenaukion puiston.

Minne tahansa konserttitalo sijoitetaankin, poliittisella päätöksenteolla, suunnittelulla ja kaavoitusratkaisulla alkaa olla kiire. Arven mukaan uudisrakennuksen tulisi valmistua viimeistään 2024.

Kaupunginhallitus päätti toukokuussa, että nykyisen konserttitalon peruskorjaamisen sijasta Turku rakentaa uuden musiikkitalon. Alustava hinta-arvio uudelle talolle on 57,5 miljoonaa euroa.

Konserttitalon laajennus peruskorjauksineen olisi maksanut arviolta 68,5 miljoonaa euroa. Ongelmana vanhan korjaamisessa on, ettei remontti toisi juuri mitään lisää sen paremmin orkesterille kuin yleisöllekään.

Jos ja kun musiikkitalo rakennetaan, sillä on oltava synergiaetuja olemassa olevan rakennuskannan kanssa. Niitä on tarjolla niin Logomon alueella, kaupunginteatterin molemmin puolin kuin Turun linnan seudulle suunnitellun Historian museon yhteydessä.

Ilman vastaanhangoittelua ei musiikkitaloa Itsenäisyydenaukion puistoonkaan pystytetä. Osa on huolissaan puistoalueen pienenemisestä, osa alueella sijaitsevien taideteosten ja muistomerkkien kohtalosta. Veritaksen kariutunut suunnitelma uuden pääkonttorin rakentamisesta viereisen Urheilupuiston reunamille herätti aikanaan kiivasta vastustusta.

Osa poliitikoista on edelleen vanhan konserttitalon peruskorjaamisen kannalla.

Itsenäisyydenaukiota puoltavia perusteita riittää. Teatterin yleisötilat olisivat tavalla tai toisella yhdistettävissä musiikkitaloon. Pysäköintipaikkoja voitaisiin järjestää teatterin, virastotalon ja musiikkitalon yhteiseen parkkitilaan. Sijainti muiden kulttuurilaitosten kupeessa olisi eduksi.

Rahaa uuteen musiikkitaloon voitaisiin saada konserttitalon kiinteistökaupasta ja Hämähäkkitontin kaupallistamisesta.

Musiikkitalo on hanke, joka on suunniteltava erittäin tarkasti. Viereisen teatterin esimerkki muistuttaa kustannusten karkaamisesta. Myös eri sijaintipaikkojen edut on syytä tarkasti selvittää. Samoin hankkeen rahoittaminen tilanteessa, jossa kaupunki on ankarissa säästöpaineissa.