Syyte vain hidaste Trumpin tiellä

Kaksi suurvaltaa oli torstaina maailmanlaajuisen huomion kohteena tavalla, jota kärjistetysti voi kutsua näyttämötaiteen väärinkäytöksi. Yhdysvalloissa ja Venäjällä presidenttien esiintymiset olivat teatraalisia, mutta huomattavaa osaa maiden kansalaisista se ei näytä haittaavan.

Presidentti Vladimir Putin piti perinteisen tiedotustilaisuutensa liki 2 000 toimittajalle. Suora televisiolähetys kesti tuntikausia. Putin vastaili pääosin etukäteen sovittuihin kysymyksiin.

Hänen virkaveljensä Donald Trump pääsi kolmanneksi Yhdysvaltain presidentiksi, joka joutuu virkarikosoikeudenkäyntiin. Kampanjamatkallaan Michiganissa Trump luonnehti virkasyytteen päättäneitä demokraattisia edustajainhuoneen jäseniä hulluiksi. "Te näette, mitä on tapahtumassa", presidentti huudahti tapansa mukaan kannattajiensa riemuksi.

Virkarikokset ovat länsimaisen kansanvallan näkökulmasta erittäin vakavia. Trumpin epäillään syyllistyneen vallan väärinkäyttöön painostaessaan Ukrainaa antamaan demokraattien presidenttiehdokkaaksi pyrkivästä Joe Bidenista käyttökelpoisia tietoja. Lisäksi presidenttiä syytetään kongressin tutkinnan vaikeuttamisesta.

Edustajainhuoneessa yksikään republikaaniedustaja ei äänestänyt syytekohtien puolesta. Tästä on helppo päätellä, että syytteet menevät nurin senaatin oikeudenkäynnissä, koska senaattoreista enemmistö on republikaaneja. Kyse ei ole normaalista oikeudenkäynnistä. Niin sanotussa valtakunnanoikeudessa ratkaisu on puhtaasti poliittinen.

Käytännössä presidentti on säädöksistä riippumaton niin kauan kun hänellä on senaatti puolellaan. Ahtaalle joutuessaan presidentti voi erota ennen syytteitä ja oikeudenkäyntiä. Näin teki 1970-luvulla Richard Nixon, joka pelasi korttinsa niin hyvin, että hänen varapresidenttinsä Gerald Ford armahti hänet presidentiksi noustuaan kaikista mahdollisista rikoksista.

Siihen nähden, kuinka valtavasti virkarikostutkinnassa on tehty töitä, seuraukset ovat olemattomat. Trump viittaa todistusaineistolle kintaalla tai osoittaa sen perusteella, että "vasemmisto on täynnä kateutta, vihaa ja raivoa".

Yhdysvaltain oikeudellisia käytäntöjä puolustava sanoo, että syytteiden myötä saadaan sentään Trumpin maineelle ikuinen tahra. Tulevaisuudessa hänet muistetaan virkarikossyytteestä.

Presidentti itse tuskin välittää maineesta, kunhan jatkokausi seuraavissa vaaleissa varmistuu. Syyte voi jopa edesauttaa vaalimenestystä.

Jos syytteestä halutaan löytää jotain myönteistä, täytyy olettaa, että Trump sittenkin joutuu käyttämään siihen aikaansa. Tällöin häneltä voi jäädä tekemättä muutamia kansainvälisen yhteisön näkökulmasta haitallisia päätöksiä.