Talouden huutomerkki yhä tarpeen

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus ei pääse talouden reunaehtojen puristuksessa yhtään helpommalla kuin lyhytikäinen edeltäjänsäkään. Euroopan komission arvion mukaan EU-alueen talouskasvu on tänä ja ensi vuonna 1,4 prosentin tasolla. Suomen Pankki julkisti tiistaina ennusteensa, jonka mukaan Suomessakin kasvu hidastuu kansainvälisen talouden heikkenemisen myötä.

Marinin hallitus jatkaa edeltäjänsä ohjelmalla, jossa pysyvät menolisäykset on tarkoitus kattaa vaalikauden loppuun mennessä 75 prosenttiin nousevalla työllisyysasteella ja sen mukanaan tuomalla liikkumavaralla. Hallitus on laskeskellut menokehyksiään noin kahden prosentin vuotuisen talouskasvun varaan.

Toistaiseksi kahden prosentin kasvuluvut näyttävät olevan takana päin. Jos työllisyystavoitteesta ja julkisen talouden tasapainottamisesta halutaan pitää kiinni, hallituksen lupaamilla omaehtoisilla työllisyystoimilla alkaa olla tulenpalava kiire.

Talouskatsauksista suurimman huomion keräävät valtiovarainministeriön kansantalousosaston ja Suomen Pankin laatimat ennusteet. Edellisen merkitys korostuu jo siinä, että sen varaan rakennetaan valtion budjetit ja julkisen talouden suunnitelmat.

Valtiovarainministeriön keskiviikkona julkistaman ennusteen mukaan bruttokansantuotteen kasvu on tänä vuonna 1,6 ja ensi vuonna tasan prosentti. Vuosina 2021–2022 kasvu on runsaan prosentin pinnassa, mutta seuraavana kahtena vuonna alle prosentin.

Tämän vuoden kasvulukua ministeriö on korottanut 0,1 prosenttiyksiköllä edelliseen ennusteeseen verrattuna.

Suomen Pankki ennakoi tälle vuodelle 1,3 prosentin kasvua. Ensi vuonna luku jäisi 0,9:ään. Tiistaina julkistetut Danske Bankin numeraalit ovat likimain samaa tasoa. Hallituksen tavoitteille ennustelaitokset eivät tarjoa vahvistusta.

Valtiovarainministeriön edellisessä ennusteessa hiipuvien ennustelukujen perässä oli huutomerkki, jota pidettiin virkamiesten varoituksena poliitikoille liiallisesta optimismista ja menolisäyksistä.

Nyt huutomerkkiä ei enää ollut. Sille olisi yhä käyttöä sekä hallitukselle että työmarkkinaosapuolille. Työllisyyttä ja kilpailukykyä olisi kyettävä kohentamaan, eikä talouden tasapainotavoitteestakaan saisi tinkiä. Maltilliset ja työrauhan takaavat työmarkkinaratkaisut tukisivat hallituksen pyrkimyksiä.

Mitään madonlukuja ministeriön ja keskuspankit ennusteet eivät silti ole. Aika moni ennustelaitos on korjannut tämän vuoden lukuja lievästi ylöspäin.

Riski siitä, että maailmantalous olisi ajautumassa taantumaan, on pienentynyt. Kovan brexitin pelko on toistaiseksi vähentynyt. Niin on käynyt myös Yhdysvaltain ja Kiinan virittelemälle kauppasodan uhalle.