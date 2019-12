Hallituksen al-Hol-linja perusteltu

Nykyisen ja vähän edellisenkin hallituksen rivejä ravistellut kiista Syyrian al-Holin leirillä olevien Isis-taistelijoiden vaimoista ja lapsista näyttäisi pikku hiljaa tasaantuvan, jos hallituspuolueiden rintama pysyy keskiviikon välikysymysäänestyksessä yhtenäisenä.

Hallitus sai rivinsä vihdoin järjestykseen maanantai-iltana. Poliittisen linjauksen mukaan suomalaislapset pyritään kotiuttamaan leiriltä mahdollisimman pian. Alueelle vapaaehtoisesti menneiden aikuisten avustamiseen Suomella ei velvoitetta ole.

Se, edellyttääkö lasten oikeuksien ja etujen toteutuminen myös äitien kotiuttamista, jää toimivaltaisten viranomaisten eli ulkoministeriön ja sen nimeämän erityisedustajan tapauskohtaiseen harkintaan.

Linjaus on perusteltu ja Suomen lakia sekä kansainvälisiä sopimuksia kunnioittava. Hämäräksi jää, miksei sitä saatu aikaiseksi aikaisemmin. Ulkoministeriö ja samalla koko hallitus sotkeutui turhaan omiin saappaisiinsa.

Hallitus sai heti tuoreeltaan moitteita siitä, että se piiloutuu vaikeimmassa asiassa eli äitien kotiuttamisessa virkamiesten selän taakse.

Osittain ministerit saavat katsoa peiliin, sen verran ristiriitaisia hallituspuolueiden toimet some-äänestyksineen ovat olleet. Osa olisi ollut valmis kotiuttamaan kaikki kerralla. Keskusta ehti todeta, ettei äitejä pitäisi avustaa lainkaan.

Kritiikistä osa menee pahasti metsään. Äärimmäisissä oloissa olevien lasten ja joissakin tapauksissa heidän äitiensä kohtalosta päättäminen mahdollisine lastensuojelutoimineen ei voi perustua poliittiseen harkintaan. Se on puhtaasti viranomaispäätös.

Tylyimmiltä kriitikoilta on unohtunut sekin, että Suomen kansalaisilla on aina oikeus omin avuin palata Suomeen. Oikeus ulottuu henkilöihin, jotka ovat olleet Isisin palveluksessa.

Al-Holin leirillä on noin 70 000 ihmistä, joista noin 11 000 on ulkomaalaisia Isis-taistelijoiden perheenjäseniä. Leirillä on 11 suomalaisnaista ja noin 30 lasta. Valtaosa leirin lapsista on alle viisivuotiaita, mutta mukana on täysi-ikäisyyden kynnykselläkin olevia.

Hallituksen linjauksen mukaan Suomen pitää arvioida terrorismia koskevat lainsäädäntötarpeet ja tehdä tarvittavat korjaukset.

Linjaus on paikallaan. Isisin väkivaltaiselle ideologialle altistuneet kotiutettavat ovat turvallisuusriski, johon on huolellisesti varauduttava ja jota on tarkkaan seurattava. Leirillä olevien aikuisten osuus terrorismiin on tutkittava ja vietävä tarvittaessa tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Suomen viranomaisille tehtävä ei ole ylivoimainen.

Myös lastensuojelutoimet on tarkkaan harkittava. Lasten altistaminen terrorismille on vanhemmilta edesvastuuton teko.