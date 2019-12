Työmarkkinoille toiveissa joulurauha

Työmarkkinoilla on meneillään viikko, jolloin joulumielen ohella tarvitaan ratkaisuhakuisuutta. Sopua työehtoihin etsitään muun muassa teknologiateollisuuteen, mekaaniseen metsäteollisuuteen, kaivoksille ja osaan kemianteollisuutta.

Avainasemassa ovat Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden neuvottelut, joita on viime vuosien käytäntöihin verrattuna käyty harvinaisen pitkään. Sopimukseton tila on jatkunut pitkälti toista kuukautta. Työmarkkinaosapuolten maanantainenkaan tapaaminen ei johtanut läpimurtoon. Uusi yritys on vuorossa heti tiistaina.

Viime kierroksella työmarkkinoille viriteltiin niin sanottua Suomen mallia, jossa vientiteollisuus olisi määritellyt palkkojen korotustason. Virallisesti edellisen hallituksen patistelema malli haudattiin, mutta käytännössä vientialojen korotuskatto pitkälti toteutui. Ainakin työnantajapuolella samankaltaista palkkamallia ajetaan tälläkin kertaa läpi.

Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton työehdoista odotetaan taas kerran sopimuskierroksen päänavaajaa. Loppurutistuksessa on enää kyse palkankorotusten tasosta. Viime viikolla Teollisuusliitto hylkäsi valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan esityksen, jossa palkat olisivat kahden vuoden aikana nousseet yhteensä 1,6 prosenttia.

Osapuolten näkemyserot korotusten suuruudesta ovat edelleen merkittäviä. Teollisuusliitto perustelee vaatimuksiaan verrokkimaiden korotuksilla, tuottavuuden kasvulla ja inflaation huomioon ottamisella.

Työnantajat laskevat, että kilpailukykysopimuksen tuomien lisätuntien poistaminen yhdessä valtakunnansovittelijan esittämien korotusten kanssa merkitsisi kolmen prosentin nousua palkkakustannuksissa.

Eriävien kustannuslaskelmien ja painotusten tuominen neuvottelupöytään on tuttua työmarkkinapolitiikkaa. Niin suurelta neuvotteluhaarukka ei kuitenkaan vaikuta, etteikö sopua voisi tällä viikolla saada aikaan.

Vaikka kiky-tunnit eivät enää rasitakaan Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden välejä, Teollisuusliiton muissa neuvotteluissa ne ovat pöydällä. On silti todennäköistä, että muilla aloilla niin korotukset kuin sopimusmallikin noudattavat Teknologiateollisuuden esimerkkiä – kunhan sellainen aikaiseksi saadaan.

Suomessa työntekijäkeskusjärjestöt ja vientialojen liitot ovat viime vuosina kantaneet vastuuta ja pitäytyneet kilpailukykyä ylläpitävissä ja parantavissa sopimuksissa. Korotusnokitteluun tuskin tälläkään kertaan päädytään, eikä siihen Suomella ole varaakaan. Talouden kasvuluvut ovat hiipumaan päin.

Teknologiateollisuuteen tarvitaan sopu vielä ennen joulua. Kovempi koitos voi olla edessä keväällä, kun hoito- ja palvelualojen sopimukset ovat katkolla.