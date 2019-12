Sikasykli erikoisessa vaiheessa

Afrikkalainen sikarutto ja suomalaisten lihatalojen oikeaan aikaan osunut viennin aloittaminen Kiinaan ovat johtaneet harvinaiseen tilanteeseen: kotimaisesta sianlihasta kerrotaan olevan pulaa. Alustavien tietojen mukaan tällä haavaa joka kymmenes tuotettu lihakilo lähtee Kiinaan.

Pääasiassa perheiden omistamia pk-yrityksiä edustava Lihakeskusliitto tiedotti viime viikolla, että raaka-aineen ostaminen kotimaasta on muuttunut vaikeaksi. Liitto luonnehti tilannetta kriittiseksi.

Tiedotteen mukaan liittoon on kantautunut tietoja, että teurastamot eivät läheskään aina edes anna tarjousta tulevalle vuodelle, vaan kehottavat suoraan turvautumaan tuontilihaan.

Yritykset ostaisivatkin kernaasti halpaa tuontilihaa, mutta osa on markkinoinnissaan lupautunut kotimaisen käyttäjäksi. Myös pakkausmerkintöjen muuttaminen on kallis operaatio, jos lihan alkuperä muuttuu.

Takavuosina sikasykli oli normaali ilmiö. Korkean hinnan oloissa sikaloita laajennettiin, ja tuotanto kasvoi niin, että hinta romahti. Ylituotannon ja halvan tuottajahinnan oloissa sikaloita suljettiin ainakin väliaikaisesti.

Nyt sianlihan viennin kasvu on johtanut alituotantoon, vaikka kotimainen kysyntä on hieman vähentynyt. Tuottajahintojen pitäisi nousta selvästi, mutta lihatalot haluavat käyttää tilanteen omaksi hyväkseen. Ne luottavat siihen, että sikalat pärjäävät tukien varassa.

Sikaloidemme kilpailukykyä vahvistetaan peltotukien lisäksi tuhdilla investointituella. Valtio maksaa uuden sikalan rakentamiseen 30 prosenttia suoraa avustusta.

Taloudellisissa vaikeuksissa painiva HK-Scan vastasi Lihakeskusliiton päänavaukseen tiedottamalla, että se "on sitoutunut varmistamaan suomalaisen sianlihan saatavuuden suomalaisille kuluttajille ja toimittamaan asiakkailleen sovitut määrät suomalaista sianlihaa". Tiedotteessa ei mainita, mitä sitten tapahtuu, kun pitää tehdä uudet sopimukset.

Lihakeskusliitto on tietysti oikeassa siinä, että lihanhankinta ja teurastus on Suomessa erittäin keskittynyttä. Kolme suurinta yritystä teurastavat lähes kaikki siat. Pienet ja keskisuuret jalostajat ostavat kotimaisen raaka-aineen isoilta kilpailijoiltaan. Sopimusneuvotteluissa pienet ovat suurten kanssa heikoilla.

Ylituotannon tilanteessa sianlihan kasvava vienti Kiinaan olisi iloittava asia. Alituotannon oloissa asia on toinen. Runsas verovarojen käyttö lihantuotannon tukemiseen on sopimatonta, jos veronmaksajien on ostettava tuontilihaa.

Miksi sianlihan tuotantoa ei lisätä kysynnän mukaan? Suuret lihatalot Atria ja HK-Scan hallitsevat tuotannon määriä sikaloiden kanssa tekemiensä sopimusten kautta. Niille tuotannon kasvattaminen ei ole tässä tilanteessa liiketaloudellisesti perusteltua.