Kaasuyhteys Baltiaan avaa kilpailua

Taannoin suomalainen valtionyhtiö Gasum lausui Suomen ja Viron välille suunnitellusta kaasuputkesta, että "perusteellisten markkina-analyysien lopputulos oli, että markkinalla ei ollut hankkeelle riittävästi kysyntää eikä se ollut liiketaloudellisesti kannattava.”

Gasumin lausumalle oli toki perusteet. Maakaasun kulutus Suomessa laski rajusti vuosina 2010–2014, kun sen kilpailukyky heikkeni energiaverojen korotuksen myötä etenkin lämmöntuotannossa. Kaasuvoimalaitoksia korvattiin muun muassa puun polttoon perustuvilla laitoksilla. Vain nesteytetyn maakaasun eli lng:n ja biokaasun käytölle ennustettiin kasvua.

Gasumin näkemyksen taustalla näyttää olleen myös kilpailun pelko. Tammikuussa käyttöön otettava putki lopettaa käytännössä yhtiön monopolin Suomessa. Sillä on ollut aikaa valmistautua tilanteeseen.

Suomen näkökulmasta katsoen Balticconnectoria ei olisi kannattanut rakentaa ilman EU:n rahaa. Putkesta tuli EU:lle melkein päähänpinttymä, mikä näkyi poikkeuksellisena avokätisyytenä hankkeen rahoituksessa. EU:lta saatiin peräti 75 prosenttia 250 miljoonan euron kustannuksista.

Kun putken rakentaminen kesäkuussa 2018 alkoi juhlallisesti Inkoossa, komissaari Jyrki Katainen (kok) hehkutti riemuaan. Hän julisti, että putki lopettaa Suomen eristyksen Manner-Euroopan kaasumarkkinoista.

Katainen lupasi putken lisäävän kilpailua ja laskevan kaasun hintaa Itämeren alueella. Komissaari lienee ollut lupauksissaan vilpitön, mutta hän unohti, että esimerkiksi Gasum on Suomessa tehnyt hyvää tiliä kaasun korkeilla siirtomaksuilla. Jakeluverkko on sen hallussa. Tämä verkko ohitetaan toistaiseksi vain niin, että laivoilla tuodaan satamiin nesteytettyä maakaasua. Tällöin asialla on yleensä virolainen energiayhtiö Elenger.

Balticconnector avaa runsaasti mahdollisuuksia, mutta niiden käyttöön ottaminen on asia, johon pitää suhtautua realistisesti. Kysymys on etenkin maakaasun kilpailukyvystä. Kaasun osuus maamme energiankulutuksesta on noin kahdeksan prosenttia. Kaasun kulutus kääntyi viime vuonna kasvuun useita vuosia kestäneen laskun jälkeen. Kasvua edesauttoi sähkön tukkuhinnan nousu.

Kaasuyhteys Baltiaan merkitsee onnistuessaan suomalaisille ostajille vaihtoehtoja. Toivottavasti ostajat oppivat hyödyntämään tilaisuutensa. Riippuvuus venäläisestä kaasusta vähenee, mutta on turha luulla, että itänaapurimme nostaa uudessa tilanteessa kätensä pystyyn. Ostajalle mieluisin reaktio olisi hinnan alentaminen.

Torstaina Tilastokeskus kertoi, että energiankulutus eteni Suomessa viime vuonna ilmastonmuutoksen kannalta väärään suuntaan. Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen kulutus kasvoi yhteensä kolme prosenttia, kun energian kokonaiskulutus kasvoi kaksi prosenttia. Energiapolitiikassa pitää tehdä muutakin kuin juhlia uutta putkiyhteyttä.