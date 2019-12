Kunnianhimoinen ilmasto-ohjelma

Kun saksalainen Ursula von der Leyen ryhtyi kokoamaan uutta Euroopan komissiota, kaikille tehtiin selväksi, että ilmastokysymykset hallitsevat tulevan viisivuotiskauden politiikantekoa. Euroopan vihreän kehityksen ohjelma vastuutettiin kokeneelle EU-konkarille, hollantilaiselle varapuheenjohtajalle Frans Timmermansille.

Kaksi viikkoa sitten työnsä aloittanut komissio esitteli keskiviikkona Green New Deal -nimen saaneen vihreän kasvuohjelman raamit. Konkreettista sisältöä esityksille on luvassa alkuvuodesta, mutta jo pääkohdat ovat hengästyttävää luettavaa. 24-sivuisessa paperissa on 50 toimenpidekokonaisuutta, jotka kattavat lähes kaikki elämänalueet rahoituksesta teollisuuteen ja ruuantuotannosta liikenteeseen.

Uudistusten toimeenpanossa komission viiden vuoden toimikausi on lyhyt aika.

Vihreän kasvuohjelman on määrä muokata Euroopasta ensimmäinen hiilineutraali maanosa 2050 mennessä. Komission tavoitteita esiteltiin torstaina EU:n huippukokouksessa Brysselissä.

Jo tavoitteen asettelussa on ollut ristivetoa jäsenvaltioiden kesken. Osa pitää vuosilukua liian kunnianhimoisena, osa olisi valmis hiilineutraalisuuteen 10–15 vuotta ripeämmällä aikataululla. Suomi on ollut jälkimmäisten joukossa.

Olennaisimpia kohtia vihreän kasvun ohjelmassa on rahasto, jolla tuetaan hiilestä ja vanhasta teknologiasta riippuvaisia maita siirtymään puhtaampaan tuotantoon.

Rahaston pääoma on ensi alkuun sata miljardia euroa. Summa kootaan EU:n budjetista ja yksityisistä sijoituksista. Tarkempia suunnitelmia rahoituksesta on luvassa heti loppiaisen jälkeen.

Rahanjaosta ei ole helppo päästä yksimielisyyteen. Sadan miljardin summa uppoaisi kevyesti parin kolmen itäisen Euroopan hiilimaan tuotannon ja infrastruktuurin modernisointiin.

Uutta ohjelmaa voi kiittää ilmastopolitiikan kattavuudesta. Alustavien ehdotusten mukaan päästökauppaa uudistetaan ja sitä ulotetaan laajemmin eri liikennemuotoihin. Vähäpäästöistä liikennettä on tarkoitus tukea, rakennusten energiatehokkuutta parantaa ja kiertotaloutta lisätä. Energiantuotannon periaatteita uudistetaan. Ydinenergian osuudesta kasvihuonekaasujen vähentämisessä riittää eriäviä mielipiteitä.

Komissio suunnittelee EU:hun tuotaville tuotteille hiilitulleja, jos tuotanto on perustunut halpaan fossiiliseen energiaan. Kauppasotien aikana ajatus herättää varmasti ristiriitoja.

Vihreä kasvuohjelma osuu hyvin yksiin Suomen kohta päättyvän puheenjohtajuuskauden tavoitteisiin. EU:n on syytä olla edelläkävijä ilmastokysymyksissä. Vihreän kasvuohjelman teho mitataan kuitenkin konkreettisilla toimenpiteillä. Niillä mitataan myös EU:n uskottavuutta ja päätöksentekokykyä.