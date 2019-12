Haavistolta turhaa kiemurtelua

Hallituksen vaihtuminen ei tarkoittanut sitä, että poliittiset kriisit olisi siivottu valtioneuvoston pöydältä. Sanna Marinin (sd) ministeristö kipuilee Syyrian al-Holin leirillä olevien Isis-taistelijoiden vaimojen ja lasten kotiuttamisen kanssa.

Al-Holia koskevassa kiistassa tulilinjalla on ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr), jonka puheet ja teot ovat olleet ristiriitaisia.

Leirillä on kymmenen suomalaisnaista ja noin 30 lasta. Edellinen hallitus linjasi, että lapsia voidaan auttaa, jos siihen löytyy turvallinen tapa. Aikuisia pidettiin huomattavana turvallisuusriskinä. Näkemyksestä on vaikea olla eri mieltä.

Marinin hallitus joutuu tuoreeltaan vastaamaan opposition yhteiseen välikysymykseen al-Holin leirillä olevien suomalaisten kotiuttamisesta ja ulkoministeri Haaviston toiminnassa ilmi tulleista epäselvyyksistä. Oppositio korosti koko hallituksen vastuuta.

Haaviston on epäilty painostaneen ulkoministeriön virkamiehiä ja siirtäneen al-Holin asiaa hoitaneen konsulipäällikön muihin tehtäviin, koska ministerin tahto lasten ja naisten kotiuttamisesta ei ole saanut virkamiehiltä tukea. Haavisto kiisti ensin painostuksen, mutta pyysi myöhemmin toimintaansa anteeksi ja sanoi, että konsulipäällikkö voi palata tehtäväänsä.

Haaviston kiemurtelu on ollut erikoista ja turhaa. Ministeriössä ylin päätösvalta on ministerillä. Eri asia sitten on, kuinka vahva mandaatti Haavistolla on koko hallitukselta ollut ja kuinka hyvin muut keskeiset toimijat on pidetty informoituna.

Sekin on tarpeen selvittää, onko ulkoasiainvaliokunnalle kerrottu pitänyt kutinsa. Valmiustiedoista päätellen kotiuttamissuunnitelmat ovat pitkällä. Ilmiselvien tietojen kiistäminen on harvoin poliitikolle eduksi.

Al-Holin tapauksessa ovat vastakkain perusoikeuksien turvaaminen, YK:n sopimus lasten oikeuksista, muut kansainväliset sopimukset sekä toisaalta terrorismin tukeminen, kitkeminen ja turvallisuusriskit.

Osa epämääräisistä lausunnoista johtuu siitä, että kaikkea ulkoministeriön, sisäministeriön ja esimerkiksi suojelupoliisin tiedoista ja toiminnoista ei ole voitu kertoa julki.

Lasten ja äitien erottaminen toisistaan on sekä juridisesti että inhimillisesti ristiriitaista. Suomen kansalaisilla on oikeus palata Suomeen, mutta hallituksella on oltava tarvittaessa jonkinlainen mahdollisuus asiassa auttaa.

Turvallisuusuhka on pidettävä mielessä. Se vaatii kattavaa viranomaisyhteistyötä. Isisin palveluksessa olleet on asetettava kansainvälisen rikostutkinnan ja -oikeuden eteen.

Lisäksi hallituksen olisi syytä tehdä al-Holia koskevasta toimintalinjasta selkeä poliittinen päätös, jota voi poliittisesti ja juridisesti arvioida.