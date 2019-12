Normandia-ryhmä ratkaisijan paikalla

Itä-Ukrainan kriisiin on pitkin syksyä odotettu jonkinlaista liennytystä. Merkkejä suojasäästä on olemassa.

Itä-Ukrainassa on ollut aavistuksen rauhallisempaa kuin vielä keväällä. Syyskuussa vaihdettiin 35 vankia Ukrainan sekä Venäjän ja Itä-Ukrainan separatistien välillä.

Kansainvälisestä paineesta on vastannut Ranskan presidentti Emmanuel Macron, joka on varoitellut Venäjän eristämisen seurauksista. Ukrainan ulkoministeri Vadym Prystayko on puhunut tuskallisten kompromissien tarpeesta ja siitä, että sota on saatava loppumaan tämän vuoden aikana.

Presidentti Volodymyr Zelenskyi kampanjoi presidentinvaaleissa sodan lopettamisella. Vuotta on jäljellä kolmisen viikkoa, mutta rauhasta ei pikaisia toiveita ole.

Suurimmat toiveet Itä-Ukrainan kriisin ratkaisemisessa on ladattu niin sanotun Normandia-ryhmän ponnisteluihin. Ryhmään kuuluvat Saksan, Ranskan, Venäjän ja Ukrainan neuvottelijat. Nimi tulee siitä, kun Saksan, Ranskan, Venäjän ja Ukrainan johtajat neuvottelivat Ukrainan tilanteesta Normandian maihinnousun 70-vuotisjuhlien yhteydessä 2014.

Normandia-työryhmä on valmistellut uutta huipputapaamista pitkin syksyä. Kolmen vuoden tauon jälkeen sellainen järjestettiin maanantai-illaksi Pariisiin. Toivottua läpimurtoa Macronin isännöimässä tapaamisessa ei kuitenkaan saavutettu.

Neljän maan johtajat sopivat silti kattavasta tulitauosta 400 kilometrin kontaktilinjalla, Etyjin tarkkailijoiden valtuuksien laajentamisesta, vankien vaihdoista ja uusien rajanylityspaikkojen luomisesta. Seuraava kokous saatetaan järjestää jo neljän kuukauden kuluttua, jos nyt sovitut asiat etenevät.

Paljon jäi kuitenkin sopimatta. Venäjä kiistää edelleen olevansa sodan osapuoli, mutta samalla kieltäytyy vetäytymästä Itä-Ukrainasta. Presidentti Vladimir Putin edellyttää, että Ukrainan on neuvoteltava suoraan Donbassin niin sanottujen kansantasavaltojen ja niiden nukkehallitusten kanssa. Krimistä Venäjä ei edes keskustele.

Ukraina ei halua järjestää kriisialueella vaaleja ennen kuin Venäjän vastainen raja on Ukrainan hallinnassa. Puheet Donbassin alueen autonomiasta ja Ukrainan liittovaltiosta ovat Ukrainan hallitukselle myrkkyä.

Zelenskyin politiikkaan kohdistuu paineita myös Ukrainan sisältä. Presidentin pelätään antavan liikaa periksi Putinille. Painetta kasaavat muun muassa entisen presidentin Petro Poroshenkon tukijat.

Toiveet kriisin liennyttämisestä on edelleen syytä lastata Normandia-nelikon harteille. Suojasää on käytettävä hyödyksi. Ilman kompromisseja kriisi ei ratkea, mutta kompromisseihin on myös Venäjän taivuttava. Ennen kaikkea sen on vedettävä sotilaansa vieraan valtion alueelta.