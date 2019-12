Marinin hallitus kerää huomiota

Suomi siirtyy pääministeri Sanna Marinin (sd) johtaman hallituksen aikaan. Asiasta päätti sunnuntai-iltana Sdp:n 61-jäseninen puoluevaltuusto. Marin voitti vastaehdokkaansa, eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Lindtmanin niukasti äänin 32–29.

Pääministerin paikka vapautui, kun Antti Rinne joutui Postin työtaistelun, omistajaohjausepäselvyyksien ja keskustan epäluottamuksen takia jättämään tehtävänsä. Rinne ehti toimia pääministerinä puolisen vuotta.

Samassa yhteydessä Sdp päätti avoimeksi jääneiden ministeripaikkojen täyttämisestä ja salkkujen kierrätyksestä. Varapuhemies Tuula Haatainen nousee työministeriksi Timo Harakan paikalle. Harakka saa Marinilta vapautuneen liikenne- ja viestintäministerin salkun. EU-puheenjohtajuuden paineiden helpottaessa Eurooppa-ministeri Tytti Tuppurainen saa salkkuunsa myös omistajaohjaukseen kuuluvat tehtävät.

Kunta- ja omistajaohjausministerin paikalta eroa pyytämään joutunut Sirpa Paatero jatkaa kuntaministeriä. Rinne siirtyy tai siirrettiin sivuun politiikan kovasta ytimestä eduskunnan varapuhemieheksi.

Suomi kerää uudella hallituksellaan kansainvälistä huomiota. Ensi alkuun hämmästystä herätti se, miten kepeästi pääministeri voi joutua vaihtoon.

Toinen hämmästelyn ja arvostuksenkin aihe on, että kaikkien viiden hallituspuolueen puheenjohtajana ja ministeriryhmän vetäjänä on nainen. Heistä neljä on alle 35-vuotiaita.

Marinista tuli Suomen ja tällä hetkellä maailman nuorin pääministeri. Hän vie puoluettaan pari piirua vasemmalle punavihreään suuntaan. Puoluevaltuuston enemmistö saattoi ajatella kuten kokoomus valitessaan Alexander Stubbin puheenjohtajaksi Jyrki Kataisen jälkeen: puheenjohtajan suosio siivittää vaalivoittoon.

Aika näyttää, miten alamäessä olevan Sdp:n kannatuksen käy. Punavihreällä kentällä käydään äänestäjien suosiosta kovaa kilpailua. Lindtmanin tukijat halusivat varmistaa Perussuomalaisiin vuotavaa sivustaa.

Yllättävintä Sdp:n ministeriruletissa oli Paateron pysyminen kuntaministerinä. Nimitys vahvistaa käsitystä, että Paatero joutui omistajaohjauskiistassa Rinteen sijaiskärsijäksi ja että Postin liikkeenluovutukselle oli Sdp:n johdon hyväksyntä.

Omistajaohjaukseen tarvitaan nyt viileämpää otetta. Marin tuskin mikromanageeraa muiden ministereiden tontilla.

Hallitukseen tulee muitakin muutoksia, sillä keskustan Katri Kulmuni ja Mika Lintilä vaihtavat keskenään elinkeinoministerin ja valtiovarainministerin salkkuja. Ratkaisu oli odotettu, sillä puolueen puheenjohtajan on syytä ottaa ministeriryhmän painavin salkku haltuunsa.

Jos Kulmuni ei olisi näin tehnyt, puheet heikosta johtajasta olisivat voimistuneet entisestään.