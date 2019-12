Työehtokierroksen päänavaus jumissa

Alun perinkin hauraat toiveet työmarkkinakierroksen joutuisasta läpimenosta näyttävät vähenevän entisestään.

Sähköliitto aloitti neljän viikon työtaistelun torstaina. Maanantaina alkaa kolmen päivän työtaistelu, jossa on mukana liki 100 000 teknologiateollisuuden, kemianteollisuuden ja mekaanisen metsäteollisuuden työntekijää. Teollisuusliiton ohella työtaisteluun osallistuu Ammattiliitto Pron ja akavalaisen Ylempien toimihenkilöiden YTN:n jäseniä. Tukitoimia on luvassa Rakennusliitolta.

Työnantajien Metsäteollisuus on julistanut 12. joulukuuta alkaen kuuden päivän työsulun 32:een mekaanisen metsäteollisuuden tuotantolaitokseen.

Postin pakettilajittelijoita koskenut ja mitoistaan täysin karannut kiista toimi varaslähtönä varsinaisille työehtosopimusneuvotteluille. Kiista osoitti, minkälaisia paineita ja työtaisteluvalmiuksia työmarkkinakentällä piilee. Se, että maan hallituksessa on runsaasti ymmärtämystä ay-liikkeen tavoitteille, ei kiistojen ratkaisua helpottanut.

Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton sopimuksesta toivottiin taas kerran työehtokierroksen päänavaajaa. Toiveet olivat korkealla, kun kävi ilmi, että neuvoteltavaa oli enää palkankorotusten tasosta. Maanantaina Teollisuusliitto kuitenkin hylkäsi valtakunnansovittelijan sovintoesityksen.

Esityksessä tarjottiin yhteensä 1,6 prosentin korotuksia kahdelle vuodelle. Työmarkkinaneuvottelujen kulttuuriin kuuluu, että työntekijäpuoli piti tarjousta aivan riittämättömänä. Teknologiateollisuuden mukaan työntekijäpuolen vaatimukset olivat taas täysin mahdottomia toteuttaa.

Kovin paljon suurempiin korotuksiin työnantajilla tuskin on varaa tai haluja. Siihenkin on varauduttava, että kevään julkisen puolen neuvotteluissa on paineita korottaa palkkoja vientialoja enemmän.

Merkittävää sovittelutarjouksessa oli, että paljon puhutut kiky-tunnit oli siivottu Teknologiateollisuuden työehdoista pois. Muitakaan työnantajien väläyttämiä heikennyksiä ei työehtoihin jäänyt.

Maanantaina alkavalla kolmen päivän työtaistelulla on merkittäviä vaikutuksia tuotantoon, vientiin ja yritysten toimintaedellytyksiin. Prosessiteollisuudessa tuotannon alas- ja ylösajo vie aikaa lakkopäiviä enemmän.

Sähköliiton työtaistelussa on kyse järjestöpolitiikasta. Teknologiateollisuuden palveluksessa toimii noin tuhat Sähköliiton jäsentä, joille liitto vaatii omia luottamusmiehiä. Avainaloja vaarantaville, järjestöpoliittisille työtaisteluille on vaikea saada myötätuntoa.

Työriidat ratkeavat vain neuvottelupöydässä. Niin kävi Postia koskevalle kiistalle. Lopulta niin kävi myös turkulaisen Arkean ja sen työntekijöitä edustavan JHL:n kiistassa.