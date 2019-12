Lääkäripalvelut harvojen hallussa

Keväällä 2018 yksityisten terveyspalvelujen omistuksissa tehtiin järjestelyjä, jotka voimistivat keskustelua markkinoiden keskittymisen vaikutuksista. Terveystalo kertoi ostavansa Attendon terveyspalvelut. Mehiläisen omistajat vaihtuivat. Suomeen oli syntymässä kolme isoa terveyspalveluyritystä.

Kuluvan vuoden marraskuussa tapahtui jako kahteen, kun Mehiläinen kertoi ostavansa Pihlajalinnan. Yrityskauppa toteutuu ensi vuoden aikana. Varsin nopeassa aikataulussa suurten terveysyritysten määrä Suomessa on puolittunut. Asiantuntijat näkevät useita riskejä kansalaisten ja kuntien kannalta.

Turun seudulla terveyspalvelujen keskittymisestä on kokemuksia. Turkuun on perustettu vuosien varrella ahkerasti yrityksiä, jotka on sitten myyty isommille. Mehiläinen osti Neon, Terveystalo Diacorin, joka oli aiemmin ostanut Elonin. Perinteinen turkulainen lääkäriasema Pulssi siirtyi Mehiläisen haltuun jo kahdeksan vuotta sitten.

Mehiläisestä ei haluta kommentoida Pihlajanlinnan sulautumisen aiheuttamia muutoksia Turun alueen lääkäripalvelujen tarjontaan. Myöskään Terveystalosta ei rohjeta kommentoida markkinoiden mahdollisia muutoksia Turun seudulla (TS 5.12.).

Vaitonaisuus kuuluu asiaan, mutta kertoo myös varovaisuudesta. Voi olla, että kaksi suurta haluaa pitää matalaa profiilia, kun puheeksi otetaan markkinoiden keskittymisen vaikutukset.

Turussa kaksikon lisäksi toimii osuuspankkilaisten Pohjola Sairaala, jossa työskentelee parikymmentä lääkäriä, sekä useita pienempiä yksityisiä lääkäriasemia. Keskiviikkona kuultiin, ettei OP-ryhmä tyydy omiin sairaaloihin, vaan se on hankkinut omistukseensa liki 12 prosenttia Terveystalon osakkeista.

Terveysalan osakkeet kelpaavat, sillä ne tuottavat hyvin. Palveluiden kysynnän kasvu on varmaa. Julkisen sektorin palveluiden uudistumisen hitaus voi jopa edesauttaa lääkäriyritysten menestystä. Keskittyminen on eduksi jäljelle jääneiden kannalta, koska niiden kilpailukyky paranee kilpailun vähentyessä.

Tämä kehitys ymmärrettävästi huolestuttaa muun muassa kuntia, jotka joutuvat ostamaan yritysten palveluja. Pieni kunta on Mehiläisen kokoisen toimijan kanssa neuvotteluissa kohtalaisen heikoilla. Tietysti myös kansalaisten valinnanvapaus kapenee palveluiden tarjoajien vähentyessä.

Kela tiedotti keskiviikkona, että yksityisten lääkäripalvelujen hinnoissa on suuria alueellisia eroja. Esimerkiksi lastentautien erikoislääkärillä käynti on maan edullisinta Etelä-Karjalassa, mutta kalleinta naapurimaakunnassa Kymenlaaksossa.

Markkinoiden keskittymisestä kertonee jotain Kelan tieto, jonka mukaan yksityisistä lääkäripalveluista perityt maksut ovat 2010-luvulla nousseet huomattavasti yleistä elinkustannusindeksiä nopeammin.