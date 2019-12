Lukutaito vaatii kansallisen kriisiohjelman

Suomalaisnuoret ovat lukijoina edelleen maailman kärkijoukkoa. Seitsemättä kertaa toteutetussa Pisa-vertailussa Suomen 15-vuotiaiden edellä ovat Kiinasta muun muassa Pekingin ja Shanghain kattavan alueen sekä Singaporen koululaiset.

Suomalaiset ovat Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n 37 maan kärkeä yhdessä Viron, Kanadan, Irlannin ja Korean koululaisten kanssa. Pisa-vertailussa on mukana kaikkiaan 79 maata ja aluetta.

Myönteistä on sekin, että suomalaiskoulut ovat hyvin tasavertaisia. Koulujen väliset erot ovat meillä pienempiä kuin vertailumaissa.

Suomi erottui ainoana maana, jossa 15-vuotiaiden lukutaito ja tyytyväisyys ovat korkeaa tasoa. Saadessaan itse arvioida olotilaansa oppilaat luonnehtivat olevansa elämäänsä melko tyytyväisiä.

Huippulukijoita suomalaisnuorista on yhä runsas 14 prosenttia, kuten vuonna 2009. Heikosti lukevia on kuitenkin myös jo lähes 14 prosenttia, vuoteen 2009 verrattuna yli 5 prosenttiyksikköä enemmän. Muutos on hälyttävä. Tutkimus paljastaa entistä suuremman joukon nuoria, joiden lukutaito ei riitä edes opiskeluun.

Jatkomahdollisuudet ammatillisiin opintoihin tai tietopainotteiseen koulutukseen katkeavat, työmarkkinoilla pärjääminen vaikeutuu ja yhteiskunnasta syrjäytymisen uhkasta tulee todellinen, kun lukeminen ei suju.

Uusin mittaus osoittaa huolestuttavasti yleisen kehityksen: lukutaito näyttää heikentyneen kaikissa kehittyneissä OECD-maissa.

Lukemiseen kielteisesti suhtautuva asenne on Suomessa yllättävällä tavalla voimistunut. 63 prosenttia pojista kertoo lukevansa vain, jos on pakko. Lukeminen on mieliharrastus entistä harvemmalle, pudotus on kolmessa vuodessa peräti yhdeksän prosenttiyksikköä.

Vaikka vuoteen 2015 verrattuna suomalaisten lukutaito ei ole merkittävästi muuttunut, vuoteen 2000 verrattuna taso on selvästi laskenut.

Koska heikko lukutaito on yhä useamman nuoren ongelma, jotakin pitäisi nopeasti tehdä. On ilmeistä, että koulussa, kodeissa ja harrastuksissa tarvittaisiin uudenlaista kannustusta tekstin äärelle.

Pisa-tutkijat kehottavat kääntämään katseen kohti Viroa. Siellä on onnistuttu korjaamaan heikkojen lukijoiden osaamista merkittävästi viimeisen vuosikymmenen aikana. Samaan aikaan Virossa myös erinomaisten lukijoiden määrä on lisääntynyt lähes kahdeksan prosenttiyksikön verran. Suomalaisten kannattaisi selvittää, mitä naapurimaassa on tehty oikein.

Uusimmat tulokset osoittavat, että yhteiskunnallisen tasa-arvon kannalta välttämättömän lukutaidon parantamiseen tarvitaan meillä paljon nykyistä enemmän ponnisteluja ja uusia keinoja. Tavoitteena pitää olla kaikki suomalaiset kattava lukutaito.