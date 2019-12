Raskas luku poliisin historiassa

Korkein oikeus ilmoitti keskiviikkona hylänneensä Helsingin huumepoliisiin entisen päällikön Jari Aarnion valituslupahakemuksen niin sanotussa tynnyrijutussa. Näin ollen hänen kymmenen vuoden vankeustuomionsa jää voimaan. Samalla pannaan piste Suomen poliisin historian raskaimmalle luvulle. Tapaukseen liittyviä sivuhaaroja jää tosin vielä ratkottavaksi.

Ensimmäiset epäilyt Helsingin huumepoliisin toiminnasta tulivat julkisuuteen liki tasan 12 vuotta sitten. Tuolloin niihin suhtauduttiin varauksellisesti. Esitettiin ymmärrystä, että huumepoliisi joutuu tulkinnanvaraisen lainsäädännön oloissa tapauskohtaisesti soveltamaan valtaoikeuksiaan.

Tapaus poiki Aarniolle syytteitä virkavelvollisuuden rikkomisesta. Ne hylättiin. Hän palasi Helsingin poliisin huumerikosyksikön päälliköksi 2011.

Mitä sitten tapahtui, on pääosin luettavissa Helsingin käräjäoikeuden päätöksestä, joka annettiin joulukuussa kolme vuotta sitten. Aarnio tuomittiin kuudesta törkeästä huumausainerikoksesta ja 16 muusta rikoksesta.

Käräjäoikeus istui 127 päivää, kuuli 155 todistajaa ja kävi läpi 3 000 kirjallista todistetta. Tämän jälkeen käräjäoikeus valmisteli päätöstään noin yhdeksän kuukautta.

Hovioikeus antoi asiasta päätöksensä viime kesänä. Pääkäsittely kesti 86 istuntopäivää. Hovioikeus pysytti pääosin käräjäoikeuden tuomion ennallaan. Päätöslauselmassa käytettiin kovaa kieltä. Paljon puhutuksi "Pasilan mieheksi" vahvistettu Aarnio oli syyllistynyt rikoksiin, jotka osoittivat "poliisin päällikkövirassa toimivalta henkilöltä poikkeuksellista häikäilemättömyyttä".

Poikkeuksellisuudesta tietysti oli kysymys, sillä koskaan aiemmin poliisipäällikön ei tiedetä tehneen Aarnion mittaluokan kaltaisia rikoksia. Häikäilemättömyyteen Aarniota mitä ilmeisimmin kannusti pitkä kokemus poliisina. Paljon oli pystynyt tekemään jäämättä kiinni. Alaisilta saattoi jopa saada apua rötöstelyyn.

Keskiviikkona syyttäjä kertoi nostaneensa syytteen Helsingin poliisissa työskentelevää rikosylikonstaapelia vastaan. Rikosepäily on yksi uusi sivu paksussa Aarnioon liittyvässä rikosten nipussa. Epäilyn mukaan Aarnio oli pyytänyt rikosylikonstaapelia tarkkailemaan häneen liittyvää tiedonhankintaa loppuvuodesta 2016, jolloin Aarnio vielä oli vapaana odottamassa käräjäoikeuden ratkaisua.

Tuorein epäily on tavallaan jatkoa tarinaan, jonka mukaan Helsingin poliisissa on ollut usean poliisimiehen verkosto palvelemassa huumepoliisin päällikön ja samalla kovan luokan huumerikollisen tarkoitusperiä. Tarina ei liene puhtaasti mielikuvituksen tuotetta, vaikka Aarnion tapaus kaikkineen on antanut paljon virikkeitä sepitteillekin.