Sdp:n ja keskustan suhteisiin särö

Vuonna 1983 Suomi siirtyi normaaliparlamentarismiin, jossa hallitukset tai ainakin niiden perusrunko ovat pysyneet vallankahvassa koko vaalikauden. Pääministerivaihdoksia on kyllä nähty, mikä on tarkoittanut hallituksen nimenvaihdosta. Muutoin politiikassa on voitu laskea pysyvyyden nimeen.

Normaaliparlamentarismin vuosilta lyhyimmän pääministerikauden ennätys on Anneli Jäätteenmäellä (kesk). Kausi kesti 69 päivää. Mari Kiviniemen (kesk) ja Alexander Stubbin (kok) kokoonpanot hallitsivat vuoden verran.

Tiistaina varmistui, että Antti Rinteen (sd) pääministerikausi jäi puoleen vuoteen. Niin Rinteen kuin Jäätteenmäen pääministeriura kariutui suurimman hallituskumppanin osoittamaan epäluottamukseen. Suoria yhtäläisyysmerkkejä tapausten välille ei voi vetää, mutta yhtä ja toista 16 vuoden takaisesta jäi kokeneen keskustaväen hampaankoloon.

Päähallituspuolueiden maanantaisen varjonyrkkeilyn jälkeen Rinteellä ei ollut muuta mahdollisuutta kuin jättää hallituksensa eroilmoitus tasavallan presidentille.

Luottamus ja sen puute ovat vaikeasti määriteltäviä asioita, eikä keskusta siinä järin hyvin onnistunut edes kirjallisesti. Kun puolue oli maanantaina julistanut menettäneensä luottamuksen pääministeriin ja hallituksen toimintakykyyn, edessä oli väistämättä Rinteen ero ja enimmillään kokonaan uuden hallituksen muodostaminen.

Näillä näkymin Rinne valitsi pienemmän pahan. Uusi hallitus muodostettaneen samalle pohjalle ja ohjelmalle. Ministerilista pysynee paria vaihdosta lukuun ottamatta samana.

Toki keskustan puheenjohtajalla Katri Kulmunilla olisi tilaisuus ottaa puolueen ykkössalkku haltuunsa.

Toivottavasti uusi hallitus pääsee aloittamaan työnsä heti ensi viikolla. Paljon on kiinni siitä, kuinka sopuisasti Sdp päättää uuden pääministerin nimestä.

Tehtävään ovat tarjolla ainakin varapuheenjohtaja, liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman. Edellinen on Rinteen suosikki, joka veti puoluetta tuloksekkaasti Rinteen sairausloman aikana. Jälkimmäinen kuuluu pikemminkin ex-puheenjohtaja Eero Heinäluoman lähipiiriin. Jakolinjoja riittää.

Sitäkin puolueen silmäätekevät joutuvat pohtimaan, kumman johdolla vuoto Perussuomalaisiin olisi tukittavissa.

Tulevalla hallituksella on kova kiire, jos se aikoo toteuttaa Rinteen johdolla valmistellun ohjelman. Samaan aikaan pitäisi kohottaa työllisyysastetta, vakauttaa julkista taloutta ja lisätä erilaisia hyviin tarkoituksiin luvattuja menoja. Ensi vuoden budjetti olisi syytä saada nopeasti valmiiksi.

Aikaa pitkiin hallituspohja- tai ohjelmaneuvotteluihin ei oikein ole. EU-puheenjohtajuuskausikin pitäisi viedä kunnialla loppuun.

Hallituskoalitiona punamulta on ollut suosiossa. Silti se on jättänyt tulehtuneita haavoja Sdp:n ja keskustan välille. Kalevi Sorsan (sd) ja Paavo Väyrysen (kesk) sekä Paavo Lipposen (sd) ja Anneli Jäätteenmäen suhteet olivat syväjäässä.

Rinteen ja keskustajohdon yhteentörmäys ei mene ohi jälkiä jättämättä. Tulevan pääministerin ja keskustajohdon suhteiden elvyttäminen on hallituksen yhteistyökyvyn kannalta olennainen asia.

Ainakin omistajaohjauksen periaatteista kannattaa huolella sopia. Sdp joutui syömään sopan, jonka oli itse keittänyt.

Tulevalta pääministeriltä odotetaan johtajuutta. Ihan helppoa se ei ole Rinteen pitäessä kiinni puolueen puheenjohtajan paikasta. Ristipaineet syövät kannatusta.

Kannatus- ja johtajuusvajetta potee myös keskusta. Kulmunin esitys Rinteen eropatistelussa ei ainakaan ulospäin vaikuttanut vahvalta johtamiselta.

Muut hallituspuolueet tyytyivät seuraamaan Rinteen kujanjuoksua äänettöminä yhtiömiehinä.