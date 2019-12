Lääkepulasta tulossa vakava pulma

Lääkkeiden saatavuushäiriöt ovat saavuttamassa vakavat mittasuhteet. Tämän voi päätellä lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean verkkosivuilta. Siellä julkaistaan lääkkeiden myyntiluvan haltijoiden ilmoituksia tilapäisistä saatavuushäiriöistä. Ilmoitukset on tehtävä sekä ihmisille että eläimille tarkoitetuista lääkkeistä.

Viime torstaina sivuille tuli ilmoitus 15 eri lääkkeestä. Marraskuun aikana ilmoituksia kertyi peräti parisataa. Fimean termistössä tilapäisyys tarkoittaa alle vuoden kestävää saatavuushäiriötä. Myyntiluvan haltijoiden ilmoituksissa saatavuushäiriön kesto vaihtelee muutamasta viikosta useisiin kuukausiin.

Apteekkariliitto tiedotti perjantaina kyselleensä jäseniltään saatavuushäiriöistä. Vastausten mukaan häiriöt ovat syksyn mittaan lisääntyneet 65 prosentissa apteekeista ja vähentyneet neljässä prosentissa.

Kysymättäkin olisi tiennyt, että valtaosa apteekkareista on täysin tai jokseenkin sitä mieltä, että apteekeilla tulisi olla nykyistä lääkevaihtoa laajemmat mahdollisuudet vaihtaa puuttuva lääke saatavilla olevaan.

Apteekkariliitto haki tiedotteessaan esimerkkiä Norjasta. Siellä apteekit voivat vaihtaa lääkkeen saatavilla olevaan vahvuuteen ja sovittaa annoksen ilman yhteydenottoa lääkäriin.

Meillä apteekki saa vaihtaa hyllystä loppuneen lääkkeen rinnakkaisvalmisteeseen. Liiton mukaan saatavuushäiriöistä 10–20 prosenttia vaatii yhteydenoton lääkäriin tai asiakkaan ohjaamisen lääkäriin lääkkeen vaihtamiseksi. Kyselyssä 70 prosenttia apteekkareista arvioi, että vaihtokelpoista lääkettä ei löydy lainkaan noin kymmenessä prosentissa saatavuushäiriöistä.

Lääkkeiden saannin ongelma on maailmanlaajuinen. Vaikeuksia on ollut muun muassa kipu-, verenpaine- ja syöpälääkkeiden saannissa. Reseptilääkkeiden lisäksi apteekeista on puuttunut monia itsehoitolääkkeitä.

Esimerkiksi flunssalääke Finrexiniä ei ole löytynyt apteekeista sen jälkeen kun sen valmistus yli vuosi sitten siirrettiin Suomesta Puolaan. Lääkepulan syynä on yleisesti pyrkimys kasvattaa yrityksen voittoja teettämällä lääkkeet halvalla Intiassa tai Kiinassa, missä syntyy helposti tuotanto-ongelmia.

Lääkkeiden saatavuushäiriöt aiheuttavat hankaluuksia etenkin iäkkäille kansalaisille, jotka muuten vielä pärjäävät lääkityksensä järjestämisessä omin voimin. Heidän voi olla vaikea toimia, kun lääkepakkaus ja mahdollisesti myös annostelu vaihtuvat.

Apteekkien on panostettava lääkkeiden vaihdon yhteydessä palveluun entistäkin enemmän. Näin siitä huolimatta, että apteekkarien mukaan saatavuushäiriöt aiheuttavat jo muutenkin ylimääräistä työtä varastoinnissa ja logistiikassa.