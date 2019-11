Työmarkkinoilta ankeaa viestiä

Kiista Postin pakettilajittelijoiden sopimuksesta on malliesimerkki työmarkkinariidasta, joka on karannut neuvottelijoiden käsistä. Laajetessaan ja jatkuessaan etenkin tukilakkojen haitat kansalaisille, yrityksille ja kansantaloudelle olisivat kohtuuttomia.

Pakettilajittelijoiden siirto halvempaan työehtosopimukseen on periaatteellinen ja hankalasti ratkaistava kiista. Pelissä ovat heikkenevät työehdot, valtionyhtiön kannattavuus, muuttunut kilpailutilanne, hallituksen omistajapolitiikka ja puoluepolitiikka.

Neljän työmarkkinaveteraanin sovitteluyritys ei mennyt nappiin. Yritys painostaa Medialiitto kiistan osapuoleksi epäonnistui. Ratkaisu kuuluu Postille, sen omistajaohjaukselle, Posti- ja logistiikka-alan unionille PAU:lle ja työnantajaa edustavalle Paltalle. Posti voi halutessaan taata lajittelijoille PAU:n mukaiset työehdot, mutta ei Medialiiton vaan Paltan tekemissä sopimuksissa.

Valtio voi tarvittaessa turvautua kovaotteiseen omistajaohjaukseen. Mitä se vaikuttaisi Postin ja muiden valtio-omisteisten yritysten menestykseen ja valtion omistajuusprofiiliin, on kokonaan toinen asia.

Työmarkkinoilta kuuluu muutoinkin huolestuttavia uutisia, sillä Teollisuusliitto, Pro ja ylempien toimihenkilöiden YTN varoittavat 9. joulukuuta alkavista lakoista. Teknologiateollisuuden sopimuskokonaisuus on pahasti juntturassa.

Teknologiateollisuudesta on odotettu sopimuskierroksen päänavaajaa. Kiistaa on kiky-sopimuksen lisätuntien poistamisesta ja palkankorotusten suuruudesta. Pöytään on tuotu molemmin puolin ylimittaisia vaatimuksia.

Päänavausta odotellessa sopimusneuvottelut ovat jumissa myös muilla aloilla. Ilmapiiriä sähköistää hoitajaliittojen vaatimus monivuotisesta, 1,8 prosenttiyksikköä vientialoja korkeammasta palkankorotusohjelmasta.

Rahapulaa potevissa kunnissa suunnitelma hirvittää. Maksajaksi kaavailtu valtio ei hevin kukkaron nyörejä helpota. Sdp moitti oppositiokaudellaan hallitusta osaamattomuudesta työmarkkinayhteistyössä. Kovin suureen omakehuun ei näyttäisi nykyhallituksellakaan olevan aihetta.

Meneillään olevalla työmarkkinakierroksella on aistittavissa samankaltaista henkeä kuin vuonna 2007. Silloin palkankorotuskilpailun lunnaat tulivat maksuun aikana, jolloin bruttokansantuote romahti kahdeksan prosenttia. Suomen kilpailukyky kärsi kolauksen, josta toipuminen kesti liki vuosikymmenen.

Talouden romahdusta ei tällä kertaa näy ennusteissa, mutta kohti nollakasvua ollaan menossa. Hallituksen tavoite työllisyysasteen nostamisesta ja talouden tasapainottamisesta 2023 mennessä onnistuu vain maltillisilla työmarkkinaratkaisuilla. Sellaiset näyttävät olevan kiven takana.