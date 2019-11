Hallituksesta työriidan osapuoli

Postin työehtoriidan sovittelussa on otettu käyttöön järeät keinot. Kiistan ydinkysymystä, 700 pakettilajittelijan vaihtoa Postin tytäryhtiöön ja halvemman työehtosopimuksen piiriin, yrittää ratkaista kokenut työmarkkinanelikko: EK-taustaiset Jukka Ahtela ja Lasse Laatunen sekä SAK:n entinen puheenjohtaja Lauri Ihalainen (sd) ja Palvelualan ammattiliiton ex-johtaja Ann Selin.

Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala siirrettiin toistaiseksi sivuun. Hänen vuoronsa koittaa, kun jo toteutunut pakettilajittelijoiden työnantaja- ja sopimusvaihto on putsattu sopimuspöydästä pois.

Postilaisia edustavan PAU:n ja työnantajia edustavan Paltan neuvottelut tulevasta työehtosopimuksesta ovat viittä vaille valmiina. Pakettilajittelijoiden kiista ei itse asiassa olisi työehtopöytään kuulunutkaan.

Ratkaisuyrityksessä kuuluu hallituksen eli Postin omistajaohjauksen ääni. Sitä ovat käyttäneet pääministeri Antti Rinne (sd) sekä kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero (sd).

Syksyn työmarkkinakierroksella Rinne on toistanut, ettei hallitus ole työehtoneuvottelujen osapuoli. Lupaus on pitänyt välttävästi. Postin tapauksessa hallitus on mukana kaulaansa myöten.

Paaterolle pakettilajittelijoiden siirto Posti Palvelut Oy:öön ja sitä kautta Medialiiton ja Teollisuusliiton sopimukseen on ollut yhtä tuskaa. Aiemmin syksyllä Paatero lupasi puuttua valtionyhtiön työehtoshoppailuun. Tällä viikolla Paatero totesi, että 700 lajittelijan siirto on realiteetti, jonka kanssa on elettävä. Ministeri joutui perumaan lausuntonsa, jonka mukaan Posti ei ollut informoinut asiasta omistajaansa.

Torstain kyselytunnilla Rinne vakuutti, että lajittelijoiden työehdot turvataan ja työehtoshoppailu loppuu.

Postilaisten työtaistelua tukevat muun muassa Sähköliitto, Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto, Suomen Merimies-Unioni, Ilmailualan unioni, Suomen elintarviketyöläisten liitto, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto ja Rautatiealan unioni. Maanantaina tukilakot uhkaavat laajeta mittavasti.

Työmarkkinanelikon asettaminen ja hallituksen vetoapu 700 henkilön työriidan laukaisemiseksi on tervetullut. Työtaistelut ovat karkaamassa kohtuuden mitoista. Lajittelijoita koskeva riita on kyettävä ratkaisemaan viikonvaihteessa.

Sdp-vetoiselle hallitukselle valtionyhtiön ja sen työntekijöiden riita on erittäin kiusallinen. Kun hallitus joutuu yhdessä kiistassa osapuoleksi, uusia vetoomuksia voi tulla lisää. Keväällä julkisen alan liitot ja muun muassa kaupan ala neuvottelevat työehdoistaan.

Ay-liikkeen miellyttäminen, julkisesta taloudesta huolehtiminen ja viileä omistajaohjaus ovat hankalasti yhteen sovitettavissa.