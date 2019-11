Tutkinta ajaa Trumpia ahtaalle

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin virkakausi on ollut myrskytuulten tuiverrusta. Trumpin kaudella Yhdysvallat on jakautunut syvästi kahtia. Liittolaissuhteet Natoon, Eurooppaan ja Aasiaan ovat olleet koetuksella, monenkeskistä yhteistyötä kaupassa, turvallisuudessa ja ympäristökysymyksissä on kyseenalaistettu, kauppasotia on viritelty, Lähi-idässä on aiheutettu lisää hämminkiä ja yhteydenpito autoritaaristen valtionjohtajien kanssa on ollut myötäsukaista.

Henkilökohtaisesti Trump on ajautunut vaikeuksiin kongressin, median, oikeuslaitoksen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Valkoisen talon henkilökunnan ulko-ovi on käynyt tiheään. Trump on koko virkakautensa ollut epäiltynä kyseenalaisista Venäjä-yhteyksistä. Venäjän on arvioitu vaikuttaneen 2016 presidentinvaaleihin Trumpin hyväksi.

Viime päivät Trump on ollut kovemmassa pyörityksessä kuin kertaakaan virkakautenaan. Kongressin edustajainhuone on kuullut avaintodistajia jutussa, jossa Trumpin väitetään painostaneen Ukrainaa ja sen presidenttiä Volodymyr Zelenskyitä käynnistämään tutkinnan demokraattien mahdollisen presidenttiehdokkaan Joe Bidenin ja hänen poikansa liiketoimista Ukrainassa.

Edustajainhuoneessa todistajana kuultu Yhdysvaltain entinen EU-suurlähettiläs Gordon Sondland kertoi, että koko Yhdysvaltain ulkopoliittinen johto tiesi Trumpin vaatineen Zelenskyiltä ilmoitusta tutkinnan käynnistämisestä. Ilmoitus tutkinnasta oli Sondlandin mukaan ehtona Yhdysvaltain tarjoamille vastapalveluksille.

Lähettiläs oli vakuuttunut siitä, että Ukrainalle tarjottu sotilasapu oli jäissä ilmoituksen puuttumisen takia.

Presidentin virka-aseman käyttäminen tulevaan vaalikampanjaan ja vastaehdokkaan mustamaalaamiseen on erittäin vakava syytös. Todistelun perusteella syytöksille on katetta. Trumpin kokema mainehaitta on toistaiseksi pahin.

Demokraattien johtamasta edustajainhuoneesta löytyy tarvittava enemmistö virkasyytteeseen. Republikaanien hallitsemassa senaatissa tarvittaisiin kuitenkin kahden kolmasosan enemmistö Trumpin erottamiseen kesken kauden. Vaikka republikaanien rivit voivat repeillä, virkasyytteen läpimenoon äänet eivät riitä.

Virkarikostutkinnassa on riskinsä, sillä kyse on vähintään yhtä paljon politiikasta kuin juridiikasta. Trumpin vankimpiin kannattajiin prosessilla ei ole välttämättä mitään vaikutusta.

Moni ajattelee, että Trumpin kohtalo olisi syytä ratkaista ensi marraskuun vaaleissa. Trumpin suosio on mielipidemittausten mukaan reilussa 40 prosentissa. Vasta demokraattien ehdokasasettelun selkiintyminen ratkaisee, onko Trumpilla syvän kahtiajaon oloissa mahdollisuuksia jatkokaudelle.