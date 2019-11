Puheenjohtaja puoluettaan suositumpi

Vuoden 2019 poliittisten uutisten kirjossa yksi vähiten kohauttaneista on turkulaisen kansanedustajan ja opetusministerin Li Anderssonin jatkaminen Vasemmistoliiton puheenjohtajana. Asia varmistui viikonvaihteessa Vasemmistoliiton puoluekokouksessa Kuopiossa.

Anderssonilla ei ollut vastaehdokasta edes näköpiirissä. Mielipidemittausten perusteella puheenjohtaja on puoluettaan selvästi suositumpi.

Kevään eduskuntavaaleissa Andersson siivitti Vasemmistoliiton 16 edustajapaikkaan ja 8,2 prosentin kannatukseen. Parannusta edellisiin vaaleihin verrattuna oli runsas prosenttiyksikkö ja neljä lisäedustajaa.

Kannatuskehitystä voi katsoa myös toisesta näkökulmasta. Eduskuntavaalituloksilla mitattuna vuosi 2015 oli puolueelle pohjanoteeraus. Suomen kansan demokraattisen liiton raunioille Neuvostoliiton hajoamisvuonna 1991 perustettu puolue oli vuodesta 1995 lähtien kulkemassa kohti hidasta näivettymistä.

Andersson vetää näillä näkymin puolueensa eduskuntavaalikampanjan 2023. Silloin tiedetään, oliko viime kevään tulos tilapäinen piikki vai merkki nousun alkamisesta. Puoluekentän nykymenossa ennusteet ovat hetteisellä pohjalla.

Vasemmistoliitto on koko olemassaolonsa ajan etsinyt identiteettiään puoluekartan vasemmassa reunassa. Sdp:n ja nyttemmin Perussuomalaisten kerätessä valtaosan teollisuustyöväestön äänistä uutta kannattajakuntaa on haettu julkisen sektorin työntekijöistä, opiskelijoista ja akateemisesta maailmasta.

Punavihreys on reseptinä saattanut karkottaa Skdl:n aikaisia tukijoita, mutta muuttuneessa maailmassa resepti näyttää ainakin hetkellisesti toimivan. Riskinä on, että vihreät vetävät kisassa pitemmän korren.

Muun muassa Sdp-konkari Erkki Tuomioja on väläytellyt vasemmistopuolueiden yhdistämistä, minkä Andersson on suorasanaisesti torjunut. Vasemmistoliiton näkökulmasta yksi plus yksi ei ole kolme. Se voi olla myös puolitoista. Sdp:n vasemmalla puolella on toistaiseksi tilaa muillekin kuin kommunistien perinneyhdistyksille.

Kuluva hallituskausi sanelee pitkälti myös Vasemmistoliiton kannatuksen kehitystä. Jos hallituksen ohjelma toteutuu edes osittain, puolue voi sanoa onnistuneensa. Tosin tavoitteiden saavuttaminen ei välttämättä takaa menestystä, kuten edellisen hallituksen esimerkki todisti.

Jos talous sakkaa ja hallitus joutuu leikkausten tielle, menestys on työn ja tuskan takana. Leikkauslistojen tekeminen näkyisi puolueen sitoutumisessa hallitusyhteistyöhön.

Toistaiseksi Vasemmistoliitto voi tyytyä hehkuttamaan hallitusohjelman tarjoamia menolisäyksiä ja tarjoamaan kannattajilleen valtion piikkiin tukia polttomoottoriautojen muuntamisesta biotuotteilla käyviksi.