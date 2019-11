Työllisyys vaatii toimeliaisuutta

Eduskunnan viime viikolla käymä keskustelu pahamaineisen työttömyysturvan aktiivimallin purkamisesta oli tavanomaista rakentavampi. Mallin puolesta ei puhuttu. Kaikille eduskuntaryhmille lienee valjennut, että tarvitaan uusia toimenpiteitä, kun talouden kasvu ei sellaisenaan edistä työllisyyden parantumista.

Epäonnistuneeksi arvioidun mallin kuoppaaminen on ollut hallitukselle työlästä. Keskusta edellytti hallitusohjelmaan kirjauksen, jonka mukaan malli puretaan vasta kun on päätetty vaikutuksiltaan vastaavista toimenpiteistä. Oli odotettava marraskuun alkuun tutkittua tietoa aktiivimallin vaikutuksista.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen, Kelan ja Turun yliopiston tutkijat eivät löytäneet näyttöä siitä, kuinka monta työtöntä mallin ansiosta työllistyi.

Aktiivimallin perustana oli työttömyysturvan leikkaaminen, ellei työtön osoita riittävää toimeliaisuutta. Kävi ilmi, että monen työttömän oli pakko osallistua työllisyyttä edistäviin palveluihin, jotka todellisuudessa työllistivät vain yksityisiä palveluntuottajia.

Eduskunnassa muistutettiin Antti Rinteen (sd) hallitusta siitä, että aktiivimallia ei kaivata, mutta kaivataan todellisia työllistäviä toimia. Pääministeri Rinne vastasi, että hallitus pyrkii hyödyntämään aktiivimallin hyvät puolet.

Hän täsmensi, että työttömien palveluihin kiinnitetään vastakin huomiota. Hänen mukaansa kokeiltavaksi tulee henkilökohtainen työllistymissuunnitelma. Järjestely edellyttää työvoimapalveluilta riittäviä resursseja.

Työministeri Timo Harakka (sd) luetteli pitkän liudan konkreettisia toimenpiteitä, joista ainakin yksi on aivan uusi. Yksilöllisen työnhaun malli on Harakan mukaan työttömälle aktiivimallia oikeudenmukaisempi. Onko se työllistävämpi, sitä ei vielä tiedetä.

Harakka mainitsi myös työllisyyden kuntakokeilut, jotka alkavat ensi vuonna. Valitettavasti kokeilu ei kiinnosta kaikkia kuntia Turun seudulla (TS 14.11.). Turun kaupunki hakee kokeiluun, mutta sen naapurikunnat eivät halua mukaan.

Esimerkiksi Liedon kunta on katsonut, ettei kokeilu tuo "lisähyötyä kunnan työllistämispalveluiden toimintaan". Jostain syystä Lieto on tietävinään tämän etukäteen. Kokeilussa on kysymys siitä, että halutaan kokemuksia uudesta toiminnasta.

Naantali taas perustelee torjuvaa asennettaan edellisen kokeilun kokemuksilla. Raisio myöntää rehellisesti, ettei halua maksaa kokeilun kustannuksia.

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa oli syksyllä 48 500 avointa työpaikkaa. Niistä luokiteltiin vaikeasti täytettäviksi kaksi kolmasosaa eli noin 32 000 työpaikkaa. Vaikeasti täytettävien paikkojen määrä kasvoi edellisestä tarkastelusta yli kymmenen prosenttia. Kohtaanto-ongelmaan on mahdotonta löytää nopeasti vaikuttavia ratkaisuja.