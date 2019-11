Kiina on joustamaton Hongkongissa

Kiinan ulkoministeriöstä ilmoitettiin keskiviikkona, ettei Yhdysvaltojen pidä puuttua Hongkongin asioihin. Kiina antoi ymmärtää, että Yhdysvaltojen on vetäydyttävä arvostelustaan hyvän sään aikana. Reaktio johtui Yhdysvaltojen ulkoministeriön esittämästä kysymyksestä, aikooko Kiina pitää kansainväliselle yhteisölle antamansa lupaukset Hongkongin oikeuksista.

Mielenosoitukset ja kahinointi ovat jatkuneet kuukausia, mutta viime päivinä tilanne on mennyt entistä vakavammaksi. Molempien osapuolten käyttämä väkivalta on raaistunut. Mielenosoittajat pyrkivät lamaannuttamaan arkisen elämän. Siinä he näyttävät onnistuvan, kun esimerkiksi kouluja ja kauppaliikkeitä suljetaan. Kulkuneuvoja ja taloja on poltettu. Polttopulloja on viskottu kohti poliisiasemia ja junia.

Mielenosoitukset alkoivat kesällä, kun Hongkongin hallinnossa valmisteltiin rikoslakiin niin sanottua karkotuspykälää, jonka nojalla hongkongilaisia olisi voitu luovuttaa tuomittaviksi Kiinan oikeuslaitoksiin. Ymmärrettävästi asiassa nähtiin pyrkimys heikentää Hongkongin autonomiaa.

Protestoitu lakihanke haudattiin syksyllä, minkä jälkeen mielenosoituksissa alettiin vaatia lisää demokraattisia vapauksia. On perusteltua epäillä, että liikehdintää organisoidaan muistakin syistä kuin pykimyksestä kansanvaltaisiin vapauksiin. Ainakin rikollisille sekasorto kaduilla on otollinen.

Vuodesta 1997 Kiinan erityishallintoalueena ollut Hongkong tuottaa emämaalleen valtavasti rahaa Aasian liike-elämän yhtenä keskuksena. Niinpä on ajateltu, ettei Kiina käytä aseellista voimaa tukahduttaakseen erityisalueen kapinoinnin.

Toistaiseksi kurinpito on hoidettu paikallisen poliisin voimin. Ilmeiseksi on kuitenkin käynyt, ettei Kiina jousta mielenosoittajien edessä. Se haluaa tukahduttaa hallintoon kohdistuvan vastarinnan tavalla tai toisella.

Maanantain kahakoissa poliisi ampui yhtä mielenosoittajaa, ja mielenosoittajat sytyttivät metroaseman edustalla sivullisen miehen tuleen. Tähän saakka poliisien kovin voimankäyttö on ollut pääosin itsepuolustusta, mutta vanhastaan konflikteista tiedetään, kuinka helposti väkivalta yltyy molemmin puolin hallitsemattomiin mittoihin.

Lähihistorian perusteella voi luottaa Hongkongin selviytyvän nykyisestä kriisistä. Siirtyminen Kiinan haltuun 22 vuotta sitten oli vaikea mullistus. Vuoden 2003 sars-epidemiaa seurasi 2008 finanssikriisi, ja mielenosoituksistakin saatiin esimakua viisi vuotta sitten. Viime aikojen kaaoksesta selviytyminen edellyttää Kiinalta asennemuutosta. Tällä hetkellä sellaista ei ole näköpiirissä.