Väkivalta naapurissa puhuttaa

Suomessa on keskusteltu maltillisesti Ruotsissa vakavaksi äityneestä väkivallasta. Ymmärrettävästi länsinaapurin tilanne alkaa huolestuttaa. Varsinkin kun meillä on vuosikymmenet totuttu siihen, että erilaiset ilmiöt tulevat tänne Ruotsin kautta.

Keskusrikospoliisin rikosylikomisario Christer Ahlgren sanoi tiistaina MTV:lle, että Suomen poliisi katsoo länsinaapurin tapahtumia huolestuneena. Hänen mukaansa meillä on vielä mahdollisuus tehdä hyviä ratkaisuja ja välttää Ruotsin kaltaiset tilanteet. Mitä ratkaisuja, jäi mainitsematta.

Tanska valitsi yhdeksi keinoksi matkustajien tarkastukset Ruotsin rajalla. Niitä on määrä jatkaa ainakin puoli vuotta. Tarkastaminen työllistää, sillä maiden välillä on paljon pelkästään työmatkaliikennettä. Ruotsin jengiväkivallan keskuksesta Malmöstä on Juutinrauman sillan kautta nopea yhteys Tanskan pääkaupunkiin Kööpenhaminaan, joten rajatarkastuksia voi pitää ymmärrettävinä.

Eri asia on, voidaanko ammattirikollisten kulkemista tarkastuksilla rajoittaa. Tarkastuksia ei tehdä koko ajan, vaan pistokokeina (TS 13.11.). Kenties rajavalvonnan kiristämisen tarkoituksena on antaa kansalaisille kuva siitä, että jotain tehdään järjestäytyneen rikollisuuden maahantulon estämiseksi. On hyvä muistaa, että Ruotsi on ehkäissyt Tanskasta tulevaa rikollisuutta rajatarkastuksilla jo 2015 lähtien.

Väkivaltainen rikollisuus ei suinkaan ole länsinaapurissa uutta. Tilanne on tänä vuonna kirjaimellisesti räjähtänyt ruotsalaisten silmille. Etenkin kotitekoisten pommien räjäyttely on yleistynyt. Räjäytyksiä on tapahtunut myös Malmötä pienemmissä kaupungeissa. Tekijät ovat olleet poliisin mukaan entistä nuorempia.

Ruotsin poliisi ei tarkkaan tiedä syytä väkivaltaisuuden kasvuun. Malmössä ampumiset ja kranaatti-iskut liittyvät poliisin mukaan huumeisiin. Väkivaltakierteen taustalla on muun muassa jengien välienselvittelyä ja järjestäytynyttä rikollisuutta. Poliisi on kertonut, että väkivaltaisuuksia ruokkivat erityisesti kannabiksen kauppaan liittyvät kamppailut. Tieto vaikuttanee keskusteluun kannabiksen laillistamisesta.

Äskettäin poliisin aluepäällikkö Stefan Sintéus sanoi tiedotustilaisuudessa, että Malmön alueelle perustetaan erityinen ryhmä, joka työskentelee pelkästään väkivalta-aallon hillitsemiseksi. Ruotsi on julistanut koko maahan valmiustilan, joka mahdollistaa poliisin lisävoimien organisoinnin Malmön alueelle. Ruotsi on tosissaan, sillä viimeksi yhtä vakava kriisivalmius otettiin käyttöön kesällä 2018 rajujen metsäpalojen takia.