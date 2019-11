Ruokabisnes vaihteeksi kannattavaa

Suurilla elintarvikeyhtiöillä menee taloudellisesti hyvin. Pari viikkoa sitten Atria kertoi osavuosikatsauksessaan, että vuoden kolmas neljännes oli yhtiölle vahva jakso. Toimitusjohtaja Juha Grön sanoi, että parantuneen tuloksen perusteena oli muun muassa "hinnoittelun hallinta". Maininta tarkoittanee, että tuotteita pystyttiin myymään aiempaa korkeammalla hinnalla.

Samansuuntaiset luonnehdinnat kuultiin myös varsinaissuomalaisten ruokayhtiöiden toimitusjohtajilta. Tero Hemmilä HK Scanista kertoi, että punaisen lihan myynnin arvo kasvoi heinä–syyskuussa yli viisi prosenttia vuodentakaiseen verrattuna, vaikka "markkina oli alavireinen" eli sian- ja naudanlihan kulutus väheni. Elintarvikeyhtiö Raision toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi puolestaan totesi, että "huolimatta kohonneista myyntihinnoista Elovenan myynti nousi Suomessa edelleen volyymin kärsimättä".

Teollisuus vahvisti näin Pellervon taloustutkimuksen (PTT) maaliskuussa julkistaman ennusteen, jonka mukaan ruuan hinnan nousu jatkuu. Syyskuussa PTT toisti arvionsa korostamalla lihan kallistuvan tuntuvasti.

HK Scanin kohdalla tulosparannusta voi pitää toivottuna käänteenä. Yhtiö on Rauman broileritehtaan epäonnistumisten kautta vajonnut vakavaan ahdinkoon. Tilannetta ei vieläkään voi pitää valoisana. Toimitusjohtaja Hemmilä kiteytti, että "suunta ja etumerkki ovat oikeat, mutta tulostaso on yhä täysin väärällä tasolla" (TS 7.11.).

Turussa päämajaansa pitävä yhtiö on saavuttanut markkinajohtajuuden siipikarjanlihassa. Kehitys on ollut yhtiölle otollinen, koska broilerin kulutuksen kasvulla on paikattu punaisen lihan menekin vähenemistä.

Hemmilän mukaan lihatalo arvioi siipikarjanlihan kulutuksen kasvun jatkuvan myös tulevina vuosina. Tätä ennustetta varjostaa PTT:n syyskuinen kirjoitus, jossa tutkimuslaitos totesi, että "siipikarjanlihan kulutuksen kasvu on ollut yksi keskeisimmistä ruokatrendeistä viime vuosina, joten kulutuksen kasvun pysähtyminen ravistelee lihamarkkinoita". PTT arvioi tämän tapahtuvan vielä kuluvan vuoden aikana.

Ruuan kallistuminen näkyy nyt monella tavalla. Jopa viitisen vuotta sitten kuluttajille lanseerattu termi halpuuttaminen on tullut tiensä päähän. Halpuuttamisen käyttöön ottanut S-ryhmä ilmoitti, että markkinoinnissa pääosaan nostetaan myymälöiden tarjonta ja valikoimat (Maaseudun Tulevaisuus 4.11.).

Kuluttajille ruuan hinnan nousu ei ole mieluisaa. Tilanne heijastuu muuallekin kuin yksittäisiin kotitalouksiin. Ruokaan käytetty raha on pois muista ostoksista eli paljon puhuttu ostovoima on koetuksella.